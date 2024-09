Jannik Sinner vô địch US Open 2024

Chiến thắng thuyết phục 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) trong trận chung kết trước Taylor Fritz rạng sáng 9/9 (giờ Hà Nội) giúp Jannik Sinner có chức vô địch US Open đầu tiên trong sự nghiệp.

Sinner trải qua năm 2024 với nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Anh có 2 danh hiệu Grand Slam (Australian Open và US Open). Nhưng đồng thời, tay vợt người Italy cũng vướng tranh cãi về doping.

Nói về Sinner lúc này là nhắc tới tay vợt đứng giữa lằn ranh của sự ngưỡng mộ và căm ghét. Sau khi đã sở hữu 2 Grand Slam trong sự nghiệp, ngôi sao người Italy coi như khẳng định tài năng trong làng banh nỉ. Ngược lại, anh bị coi là kẻ gian lận vì bản thân thất bại trong 2 cuộc kiểm tra doping vào tháng 3.

Sinner vướng tranh cãi doping trong năm 2024.

Dù rằng Sinner chỉ bị phạt nhẹ do vô tình sử dụng chất kích thích, chứ không phải cố ý, vẫn có nghi vấn và tranh cãi về việc tay vợt này được bao che. Huyền thoại người Thụy Sĩ, Roger Federer từng đặt câu hỏi công khai về "tính công bằng" trong việc xử lý vụ việc của Sinner.

"Tôi hiểu sự thất vọng của nhiều người, rằng liệu Sinner có được đối xử công bằng như những người khác hay không. Đây cũng là mấu chốt vấn đề", Federer chia sẻ quan điểm.

Cựu số một thế giới Novak Djokovic có chung quan điểm với Federer. Anh nói: "Việc Sinner được phép tiếp tục thi đấu, còn những tay vợt khác phải chờ phiên điều trần là điều khó hiểu. Không có sự nhất quán trong cách xử lý những trường hợp doping".

Tranh cãi về Sinner sẽ không có hồi kết, nhưng tính trên phương diện thành tích, tay vợt người Italy đang trải qua một năm cực kỳ thành công. Sinh năm 2001, Sinner đại diện cho lớp tay vợt trẻ được đánh giá cao sẽ tiếp bước thế hệ của Federer, Rafael Nadal và Djokovic.

Dù vậy, ở lần gần nhất thi đấu tại US Open, chàng trai 23 tuổi vẫn còn vấp phải nhiều câu hỏi về năng lực. Liệu rằng Sinner có đủ khả năng để tiến bước trên con đường vươn tới sự vĩ đại? Tại US Open 2023, Sinner bị loại ở vòng 4 sau thất bại trước Alexander Zverev.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến với tay vợt người Italy một năm sau. Nói chính xác hơn, sự nghiệp Sinner thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Đầu năm 2024, tay vợt này giành chức vô địch Australian Open. Rạng sáng 9/9 (giờ Hà Nội), Sinner hoàn tất năm thi đấu thành công mỹ mãn với danh hiệu US Open.

Sinner đã có 2 Grand Slam trong năm 2024.

Chiến thắng tại New York (Mỹ) giúp Sinner trở thành tay vợt Italy đầu tiên vô địch US Open. Anh cũng sắm vai tay vợt nam thứ tư bỏ túi hai danh hiệu Grand Slam (Australia Open và US Open) trong cùng một năm kể từ khi các giải đấu này được tổ chức trên mặt sân cứng từ năm 1988.

Báo Guardian miêu tả Sinner tạo nên một trong những mùa giải đột phá nhất của thế kỷ 21 - sau những gì Djokovic, Federer và Nadal làm được. Sau 9 tháng thi đấu của năm 2024, tay vợt người Italy sở hữu thành tích 55 chiến thắng, 5 thua. Trên mặt sân cứng, Sinner đã có 35 lần ca khúc khải hoàn và chỉ thua 2 lần.

Trong tổng số 16 danh hiệu mà ngôi sao người Italy giành được, có tới 14 chức vô địch trên mặt sân cứng.