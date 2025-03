Đội thứ hai giành vé dự World Cup 2026

New Zealand trở thành đội thứ hai - sau Nhật Bản - dự World Cup 2026 (không tính các nước chủ nhà) sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước New Caledonia.

New Zealand có lần thứ ba giành vé dự World Cup.

Chiều 24/3, trên sân nhà Eden Park tại Auckland, đội tuyển bóng đá nam New Zealand thắng dễ New Caledonia trong trận chung kết vòng loại khu vực châu Đại Dương (OFC).

Chiến thắng này đánh dấu lần thứ ba New Zealand góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời là lần đầu tiên họ giành vé trực tiếp nhờ sự thay đổi thể thức vòng loại từ FIFA.

Với sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa New Zealand và đội khách New Caledonia, không khó để "All Whites" (biệt danh New Zealand) làm chủ thế trận. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu vô duyên của Chris Wood cùng những cầu thủ đá chính từ đầu, New Zealand phải chờ đến phút 61 mới ghi bàn mở tỷ số.

Trung vệ Michael Boxall khai thông bế tắc từ pha đánh đầu sau quả phạt góc. Bàn thắng này là chìa khóa giúp New Zealand ghi thêm các bàn thắng sau đó nhờ công của Elijah Just và Barbarouses, đem về tấm vé dự World Cup 2026 cho đội chủ nhà.

Hành trình đến với giải đấu tại Bắc Mỹ hè năm sau của New Zealand khá dễ dàng. Việc FIFA lần đầu tiên trao suất tham dự trực tiếp cho khu vực OFC giúp "All Whites" dễ dàng có tấm vé. Ở bán kết, họ đè bẹp Fiji với tỷ số 7-0. Đến chung kết, New Zealand không gặp quá nhiều khó khăn để vùi dập New Caledonia, đội chỉ mới được FIFA công nhận từ năm 2004.

Chiến thắng này cũng mang ý nghĩa lịch sử đối với bóng đá New Zealand. Trước đây, họ từng tham dự World Cup vào các năm 1982 tại Tây Ban Nha và 2010 tại Nam Phi, nhưng đều phải trải qua các vòng play-off khốc liệt. New Caledonia dù thất bại vẫn cơ hội giành vé vớt thông qua vòng play-off liên lục địa diễn ra vào năm sau.