Taylor Swift trắng tay ở Grammy 2025

Về phần Kendrick Lamar, Not like us là ca khúc hip-hop có nhiều giải thưởng nhất lịch sử với 5 chiếc cúp trong lễ trao giải năm nay (bao gồm cả giải quan trọng Ca khúc của năm, Bản thu của năm). Anh đang nắm giữ 22 giải của Grammy. "Cuối cùng, không có gì mạnh mẽ hơn nhạc rap. Chúng tôi là nền văn hóa của âm nhạc này", anh phát biểu. Ảnh: NBC News.