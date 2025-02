Vợ Kanye West mặc như khỏa thân trên thảm đỏ Grammy

Olivia Rodrigo mặc váy hở lưng hơi hướm cổ điển của Versace. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng kim cương Tiffany & Co. Năm nay, ca sĩ góp mặt trong hạng mục Ca khúc hay nhất trên phương tiện truyền thông cho Can't catch me now. Ảnh: Page Six, Harper's Bazaar.