Vương Phi bị khán giả phản ứng

Sự trở lại của Vương Phi trên sân khấu gala mừng xuân gây tranh luận trái chiều. 13 năm trước, cũng tại chương trình này, cô bị chỉ trích hát nhép.

Theo QQ, phần trình diễn ca khúc What the World Gave to Me của Vương Phi trong gala mừng xuân của đài CCTV lọt top thịnh hành trên Weibo suốt 4 ngày Tết Nguyên đán. Sau 7 năm vắng bóng, sự trở lại của ca sĩ nhận được sự quan tâm lẫn soi mói.

Một số bình luận nghi ngờ Vương Phi hát nhép, và việc cô khóc khi hát bị cho là sự giả tạo, thiếu tôn trọng khán giả.

Thực tế, các màn trình diễn của Vương Phi trước đó liên tục vướng ý kiến trái chiều, từ việc "lệch tông" đến "hát yếu", khiến một bộ phận khán giả hoài nghi về khả năng hát live của cô.

Điển hình là màn trình diễn ca khúc Wish trong chương trình gala chào năm mới 2012 của CCTV. Khi đó, Vương Phi lộ giọng lạc nhịp và run rẩy.

Vương Phi trên sân khấu gala mừng xuân hôm 28/1. Ảnh: STNN.

Phía ngược lại, các bình luận khác đánh giá cao những cảm xúc Vương Phi mang vào ca khúc, giúp nó "gây bão", tạo hiệu ứng lớn. Nhờ sức hút từ Vương Phi, Sina cho biết các món đồ, phụ kiện cô diện trong màn trình diễn đã liên tục cháy hàng, điển hình như đôi hoa tai hình bánh phồng tôm.

Trước những bàn tán, tranh luận, Vương Phi tạm thời giữ im lặng. Nhưng người bạn cũ của Vương Phi, ca sĩ Heini, đã lên tiếng giải thích về khoảnh khắc Vương Phi khóc, chắp tay cầu nguyện trên sân khấu khi hát câu: "Những người đã khuất đã đi xa, cầu mong họ được yên nghỉ".

Heini cho biết: "Cô ấy khóc vì bố, mẹ, anh trai của cô ấy đều đã qua đời. Tất cả những gì Vương Phi có giờ đây là hai cô con gái".

Vương Phi, sinh năm 1969, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng với giọng hát đặc biệt và phong cách âm nhạc độc đáo. Cô được mệnh danh Thiên hậu của làng nhạc Hoa ngữ, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền âm nhạc châu Á. Những năm gần đây, cô ít hoạt động trong showbiz.

Về đời tư, Vương Phi từng kết hôn Lý Á Bằng và có một con gái chung. Sau khi ly hôn, cô tái hợp Tạ Đình Phong. Theo Sina, các bức ảnh đời thường của Tạ Đình Phong được Vương Phi đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của cô.