Vợ chồng Kanye West bị yêu cầu rời thảm đỏ Grammy?

Các nguồn tin Hollywood cho biết Kanye West và Bianca Censori bị mời khỏi thảm đỏ Grammy vì không nằm trong danh sách khách tham dự.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 diễn ra ở sân vận động Crypto.com, thành phố Los Angeles, Mỹ vào sáng 3/2 (giờ Hà Nội). Theo Entertainment Tonight, vợ chồng Kanye West và Bianca Censori không hề được mời đến sự kiện. Mặc dù vậy, họ vẫn xuất hiện cùng đoàn tùy tùng khoảng 5 người.

Vợ chồng Kanye West trên thảm đỏ Grammy 2025. Ảnh: Billboard.

Trên thảm đỏ, Censori gây sốc khi cởi áo choàng lông, để lộ trang phục theo mốt naked dress trong suốt. Nguồn tin cho biết, ngay sau đó, cả hai đã bị nhân viên an ninh hộ tống ra khỏi buổi lễ.

Một nguồn tin khác tiết lộ trên Page Six rằng lực lượng bảo vệ đưa cặp vợ chồng tai tiếng khỏi khu vực thảm đỏ sau khi họ "nỗ lực tạo dáng cho giống bìa album Vultures 1". Năm 2024, West tung album Vultures 1 với ảnh bìa là khoảnh khắc nam rapper đứng yên và Censori đứng lùi lại, chỉ đi đôi boots cao đến đùi và một mảnh vải nhỏ che cơ thể phía sau.

Tuy nhiên, nguồn tin từ TMZ lại khẳng định Kanye West có tên trong danh sách khách mời.

Hiện, phía Kanye West vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào về thông tin trên. Trong khi đó, các diễn đàn, mạng xã hội lấy lên những tranh cãi về bộ trang phục của Censori. Đa số bình luận chỉ trích Censori phản cảm, cố tạo chiêu trò để được chú ý.

Tại Grammy năm nay, Kanye West góp mặt trong đề cử Bài hát rap hay nhất cho Carnival. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng khả năng cao anh khó đánh bại Kendrick Lamar với hit Not like us.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 diễn ra sau vụ cháy rừng tàn khốc ở California. Danh hài Trevor Noah tiếp tục giữ vai trò MC. Beyoncé dẫn đầu với 11 đề cử, Billie Eilish 7 đề cử, Sabrina Carpenter 6 đề cử. Taylor Swift, Cardi B và nhiều ca sĩ nổi tiếng tới dự.