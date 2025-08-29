Taylor Swift tìm mua biệt thự 18 triệu USD

Taylor Swift và Travis Kelce đã tới xem một biệt thự sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Nằm trong khu điền trang rộng lớn, biệt thự giá trị ước tính 18 triệu USD.

Theo Page Six, Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị về chung một nhà, tổ ấm của cặp sao là chủ đề được quan tâm nhất thời điểm này. Các nguồn tin cho biết đôi uyên ương đã đến xem một biệt thự sang trọng trị giá 18 triệu USD tại Hunting Valley, Ohio, Mỹ.

Nằm trong khu điền trang có tổng diện tích hơn 240.000 m2, biệt thự còn nguyên vẹn các hạng mục tiện ích do chủ cũ ít sử dụng và mới được xây dựng vào năm 2018.

Xây dựng bởi kiến ​​trúc sư Charles Fazio và nhà thiết kế nội thất Ari Loar, biệt thự có 6 phòng ngủ, 13 phòng tắm, phù hợp khi tiếp đãi nhóm khách lớn. Một số hình ảnh từ The Young Team - công ty môi giới bất động sản cho thấy phòng ăn lớn, hầm rượu, phòng chơi bi-a, bể bơi và một nơi giống như rạp chiếu phim tại gia.

Với Travis Kelce, biệt thự sở hữu nhiều khu vực phù hợp cho ngôi sao bóng bầu dục như máy mô phỏng chơi golf, phòng tập gym, phòng xông hơi khô và ướt. Đặc biệt, Taylor Swift sẽ bị mê hoặc bởi biệt thự có một phòng thu âm riêng biệt.

Biệt thự nằm trong khu điền trang rộng lớn đang được Taylor Swift và Travis Kelce để mắt tới. Ảnh: The Young Team.

Ngoài ra, biệt thự được xây dựng giữa khu vực có nhiều cây cối rậm rạp tại vùng nông thôn. Điều này đảm bảo sự riêng tư cho cặp sao khỏi những tay săn ảnh và kẻ hiếu kỳ.

Xung quanh biệt thự là nhiều địa điểm thú vị như thác Chagrin, sân bay Cuyahoga chỉ cách 20 phút di chuyển. Khu điền trang với diện tích lớn có thể đáp ứng sở thích từ nhỏ của nữ ca sĩ giàu nhất thế giới là cưỡi ngựa.

Trước khi đính hôn, Taylor Swift sở hữu khối tài sản ước tính 1,6 tỷ USD chủ yếu đến từ việc thực hiện các tour diễn và doanh số bán album. Mới đây, cô vui sướng khi mua lại bản quyền gốc của 6 album đầu. Bên cạnh đó, Taylor Swift còn nắm gần 120 triệu USD bất động sản và một máy bay riêng có giá khoảng 23 triệu USD . Song, Travis Kelce có tài chính khiêm tốn hơn nhiều khi Forbes ước tính anh sở hữu 70 triệu USD .