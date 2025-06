Taylor Swift phớt lờ bạn thân

Taylor Swift được cho là đã phớt lờ mọi tin nhắn và cuộc gọi của Blake Lively. Mối quan hệ rạn nứt khi ca sĩ bị kéo vào vụ kiện ồn ào.

Gần đây, nhiều nguồn tin cho biết nữ ca sĩ Taylor Swift đã cắt đứt liên lạc với bạn thân lâu năm Blake Lively. Nguyên nhân đến từ việc cô bị kéo vào vụ kiện 400 triệu USD giữa Blake và nam diễn viên Justin Baldoni.

Theo Daily Mail, Taylor Swift đã phớt lờ mọi tin nhắn, thư thoại và email từ Blake Lively, trong khi ngôi sao Gossip girl được cho là đang nỗ lực hàn gắn tình bạn hơn 10 năm giữa hai người. "Blake Lively đã liên tục nhắn tin, để lại thư thoại, thậm chí gửi email, cầu xin được hàn gắn mối quan hệ trước đây. Blake vẫn không từ bỏ hy vọng nối lại tình bạn với Taylor”, nguồn tin cho biết.

Taylor Swift và Taylor Swift từng là cặp bạn thân nổi tiếng. Ảnh: TheImageDirect.

Người này nói thêm: “Những tin nhắn của Blake giải thích rằng đã có sự hiểu lầm nào đó, và cô ấy sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến tình bạn kéo dài 10 năm cùng những bí mật cá nhân giữa hai người”.

Trong khi đó, một nguồn tin khác nói với People rằng hai ngôi sao đang cố gắng cải thiện mối quan hệ, dù “tình bạn không còn như trước”. Taylor đang cố gắng học cách tin tưởng Blake trở lại, nhưng điều đó sẽ mất thời gian.

Sự rạn nứt được cho là bắt nguồn từ vụ kiện của Justin Baldoni - bạn diễn của Blake trong bộ phim It Ends With Us. Trong đơn kiện nộp lên tòa án, Baldoni cáo buộc Blake Lively đã sử dụng sức ảnh hưởng của Taylor Swift để gây áp lực, kiểm soát quá trình chỉnh sửa kịch bản. Nữ diễn viên bị cho là đã gọi Swift và chồng mình - tài tử Ryan Reynolds - là “những con rồng” có thể bảo vệ cô trong cuộc chiến với Baldoni.

Vì bị nhắc tên trong vụ kiện, Taylor Swift đã bị triệu tập làm nhân chứng hồi tháng 5.

Trước đó, Blake Lively đã đệ đơn kiện Justin Baldoni vì hành vi quấy rối tình dục và trả đũa vào tháng 12/2024. Nam diễn viên sau đó nộp đơn kiện ngược lại vì cho rằng mình bị vu khống. Anh cũng phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Trong tình huống nhạy cảm này, Travis Kelce - bạn trai của Taylor Swift - được cho là đang tích cực ủng hộ bạn gái. Anh thậm chí còn ngừng theo dõi Ryan Reynolds - chồng của Blake Lively, trên Instagram.

Hiện cả Taylor Swift và Blake Lively đều chưa lên tiếng công khai về thông tin rạn nứt tình bạn hay vụ kiện liên quan.