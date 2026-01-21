Taylor Swift làm nên lịch sử

Taylor Swift vừa trở thành người phụ nữ trẻ nhất được ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ.

CBSNews đưa tin chương trình CBS Mornings mới đây công bố độc quyền danh sách những cá nhân được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 2026. Danh sách năm nay quy tụ nhiều gương mặt có tầm ảnh hưởng sâu rộng, với các tác phẩm đã góp phần định hình lịch sử âm nhạc đương đại.

Ở tuổi 36, Taylor Swift trở thành người phụ nữ trẻ nhất được ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ, vượt qua kỷ lục của người tiền nhiệm gần một thập kỷ. Việc được vinh danh đánh dấu thêm cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, bên cạnh hàng loạt thành tựu thương mại và nghệ thuật cô đạt được trong hơn một thập niên qua.

Taylor được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 2026. Ảnh: @taylorswift.

Taylor Swift ký hợp đồng xuất bản âm nhạc đầu tiên khi mới 14 tuổi. Tính đến nay, cô sở hữu 69 ca khúc lọt top 10 bảng xếp hạng Billboard, trong đó có 13 bài đạt vị trí số 1. Album gần nhất của cô, The Life of a Showgirl, cũng lập kỷ lục album được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify trong một ngày vào 2025.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS Sunday Morning năm 2019, Taylor Swift chia sẻ quá trình sáng tác của cô mang tính bản năng. Cô cho biết nhiều ca khúc được viết chỉ trong một đêm, khi cảm hứng bất ngờ xuất hiện vào những thời điểm không thể ngủ. Swift mô tả việc rời khỏi giường, tiến về cây đàn piano và để ý tưởng dẫn dắt như một thói quen quen thuộc trong đời sống sáng tạo.

Bên cạnh Taylor Swift, danh sách những người được vinh danh năm 2026 còn bao gồm nhiều nhạc sĩ và nhà sản xuất có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc đại chúng suốt nhiều thập kỷ.

Dẫn đầu danh sách là Gene Simmons và Paul Stanley - 2 thành viên sáng lập ban nhạc rock KISS vào năm 1973. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với CBS News, Paul Stanley từng đùa ông và Simmons không phải lúc nào cũng hòa hợp, song cả 2 đều thừa nhận sự gắn bó lâu dài bắt nguồn từ xuất thân tương đồng và tinh thần lao động chung. Gene Simmons từng nhận xét mối quan hệ sáng tạo giữa họ bằng câu nói: “Một cộng một bằng 3”.

Christopher “Tricky” Stewart - nhạc sĩ, nhà sản xuất đứng sau hàng loạt bản hit toàn cầu - cũng góp mặt trong danh sách năm nay. Ông là đồng tác giả và đồng sản xuất ca khúc Single Ladies (Put a Ring on It) của Beyoncé. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Stewart đến vào năm 2007 với Umbrella của Rihanna.

Ngoài ra, Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 2026 còn vinh danh Alanis Morissette, Terry Britten và Graham Lyle, Kenny Loggins, Walter Afanasieff - những tên tuổi gắn liền với các bản nhạc đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ khán giả.

Danh sách vinh danh năm nay tiếp tục phản ánh vai trò trung tâm của các nhạc sĩ trong việc tạo nên nền tảng bền vững cho ngành công nghiệp âm nhạc, nơi tác phẩm có thể vượt qua thời gian và tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống văn hóa đại chúng.