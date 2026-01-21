Seungri lại gây xôn xao

Một phóng viên Hàn Quốc cho biết Seungri thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc ở Campuchia và có ý định xây dựng một mô hình tương tự Burning Sun trước đây.

Tình trạng hiện tại của Hwang Ha Na - cháu gái người sáng lập tập đoàn sữa Namyang - cùng Seungri (cựu thành viên Big Bang) và Park Yoo Chun (TVXQ, JYJ) đang thu hút sự chú ý, tờ Osen đưa tin. Thông tin liên quan đến 3 người được phóng viên Oh Hyuk Jin trực tiếp chia sẻ thông qua kênh cá nhân.

Mở đầu, phóng viên Oh đề cập đến việc Hwang Ha Na nhập cảnh Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Theo ông, lý do cô đưa ra là vì con cái. Tuy nhiên, thông tin này không trùng khớp với những gì cơ quan chức năng nắm được. Dựa trên xác minh từ phía cảnh sát và cơ quan tình báo, việc nhập cảnh của Hwang Ha Na được cho là nhằm phục vụ quá trình điều tra và cô này đã thừa nhận một số hành vi vi phạm pháp luật.

Phóng viên Oh cũng nhắc lại những phát ngôn trước đây của Hwang Ha Na với báo chí. Theo đó, cô nhiều lần khẳng định không có tiền, bị cha mẹ khóa toàn bộ thẻ tín dụng. Hwang còn phàn nàn việc bị truyền thông theo dõi. Tuy nhiên, theo Oh Hyuk Jin, những lời nói trên rất thiếu thuyết phục. Bởi những hình ảnh thực tế do Hwang đăng tải, cô vẫn sử dụng các món đồ đắt tiền.

Hwang Ha Na tiếp tục vướng tai tiếng. Ảnh: Sports Donga.

Bên cạnh đó, phóng viên đặt nghi vấn về việc Hwang Ha Na vẫn quyết định trở về Hàn Quốc dù được cho là đang nằm trong diện theo dõi quốc tế. Theo ông, điều này cho thấy cô có thể đang đối mặt với những áp lực hoặc nguy cơ lớn hơn. Người đàn ông được cho là chồng của Hwang Ha Na cũng bị nghi ngờ có liên hệ với các tổ chức tội phạm.

Một số tin đồn lan truyền tại Campuchia cho rằng cả 2 từng tìm cách hợp tác làm ăn, trong đó có dấu hiệu liên quan đến hành vi biển thủ, đang được cảnh sát điều tra.

Liên quan đến cáo buộc sử dụng và phân phối ma túy, phóng viên Oh cho biết Hwang Ha Na liên tục phủ nhận, nhưng cơ quan chức năng được cho là đã xác định được thời điểm và địa điểm cụ thể. Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác, cả nam lẫn nữ, cũng đã bị triệu tập để phục vụ điều tra. Theo Oh Hyuk Jin, có dấu hiệu cho thấy một số người tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý bằng việc cung cấp thông tin về người khác.

Các hoạt động của Seungri lại gây chú ý. Ảnh: TBS.

Ngoài Hwang Ha Na, phóng viên Oh còn đề cập đến những nghi vấn xoay quanh hoạt động của Seungri tại Campuchia. Ông cho rằng cựu thành viên Big Bang có mối quan hệ với các nhóm tội phạm địa phương, thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc và được cho là có ý định xây dựng một mô hình tương tự Burning Sun trước đây.

Theo Oh Hyuk Jin, tại khu vực Đông Nam Á, Seungri vẫn được nhận diện là cựu thành viên Big Bang, điều này khiến anh có lợi thế trong việc tiếp cận các mối quan hệ làm ăn. Hiện tại, Seungri được cho là thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia, đặc biệt là Thái Lan.

Trong khi đó, Park Yoo Chun được cho là đã bất ngờ trở về Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Phóng viên Oh cho biết nam ca sĩ, diễn viên này đang đối mặt với nhiều vụ kiện dân sự và các phiên tòa liên quan. Việc trở về có thể nhằm tham dự các thủ tục pháp lý này.