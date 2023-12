Taylor Swift gây rung chuyển du lịch toàn cầu

Hiệu ứng Taylor Swift không chỉ tác động lớn đến ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí, mà còn là cú hích của ngành du lịch toàn cầu trong suốt thập kỷ qua.

Taylor Swift được coi là cú hích của ngành du lịch toàn cầu. Ảnh: AP.

Khách sạn ở các thành phố xuất hiện trong chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour của Taylor Swift đều phá kỷ lục về công suất sử dụng, dù giá cao hơn, theo CNN Travel.

Nhiều khách sạn còn kết hợp các chương trình khuyến mãi, sự kiện và hoạt động độc đáo lấy cảm hứng từ chuyến lưu diễn của ngôi sao "All Too Well" làm trung tâm thu hút thêm người hâm mộ.

Brittany Hodak, chuyên gia về trải nghiệm khách hàng, tác giả sách, đánh giá Eras Tour là sự kiện văn hóa lớn nhất mà mọi người đang lên kế hoạch đi du lịch trong thời gian này.

“Không giống như World Cup hay Olympic, các sự kiện vốn tập trung ở một số thành phố, chuyến lưu diễn của Swift đang thúc đẩy du lịch trên toàn cầu. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà lãnh đạo trên thế giới công khai vận động cho quốc gia của họ làm nơi tổ chức", bà Hodak nói.

Eras Tour là “một hiện tượng của ngành khách sạn”

Hãng hàng không LATAM Airlines của Chile đã miễn phí đổi vé cho hành khách sau thông tin buổi hòa nhạc bị hoãn gần đây. Air New Zealand cũng mở bán thêm 2.000 ghế ngồi trong đợt lưu diễn của nữ ca sĩ này.

Những điểm đến Taylor Swift biểu diễn thu được lợi ích kinh tế lớn đến mức các lãnh đạo chính trị như Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng phải lên tiếng kêu gọi nữ ca sĩ đến biểu diễn.

Ở mức độ cá nhân hơn, nhiều người hâm mộ cũng lựa chọn du lịch cùng thần tượng bằng cách đến những thành phố Taylor Swift lưu diễn. Bởi đây cũng là cơ hội họ được một lần trong đời được xem nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Người hâm mộ Taylor Swift đợi tại cửa sân vận động Olympic Nilton Santos để tham dự buổi hòa nhà Eras Tour trong sóng nhiệt tại ở Rio de Janeiro (Brazil) hôm 18/11. Ảnh: AP.

Trong một nghiên cứu được công bố vào tháng 8, Lighthouse - nhà cung cấp dữ liệu cho ngành du lịch và khách sạn - mô tả Eras Tour là “một hiện tượng của ngành khách sạn”.

5 tỷ USD là con số thường được trích dẫn trong các thống kê về mức chi tiêu của người hâm mộ tại Mỹ liên quan đến Eras Tour. Tuy nhiên, trên thực tế, Hiệp hội Du lịch Mỹ cho rằng tổng nguồn thu của tour lưu diễn này lên tới hơn 10 tỷ USD .

Ngoài ra, STR, công ty cung cấp dữ liệu và phân tích về ngành khách sạn toàn cầu, ước tính rằng các khách sạn đã thu về 208 triệu USD sau các buổi biểu diễn tại Mỹ của Taylor Swift trong mùa hè. Tuy nhiên, đây chỉ là con số được thống kê từ 53 đêm diễn của nữ ca sĩ, chưa tính thời gian đêm trước và sau buổi hòa nhạc.

Tại thành phố Pittsburgh (Mỹ), buổi hòa nhạc của Taylor Swift vào ngày 16 và 17/6 đã tạo ra 46 triệu USD doanh thu trực tiếp, với 83% người tham dự đến từ những nơi khác. Trong khi đó, công suất phòng khách sạn của thành phố đạt trung bình 95%, cao nhất kể từ đại dịch và là công suất phòng cuối tuần cao thứ hai được ghi nhận.

Nhu cầu lớn dẫn đến giá tiêu dùng tăng cao hơn. Tổng hợp dữ liệu từ 13 điểm dừng của chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ, Lighthouse nhận thấy giá phòng khách sạn trong tháng trước chuyến lưu diễn của Taylor Swift tăng trung bình 7,7% so với cùng kỳ năm trước và giá cao hơn 7,2% trong tháng diễn ra chuyến lưu diễn.

Hiệu ứng từ Taylor Swift

RateGain, nhà cung cấp dữ liệu du lịch và khách sạn toàn cầu, cũng ghi nhận “hiệu ứng lâu dài” đối với các điểm đến trong chuyến lưu diễn khi khách du lịch đang tạo ra khái niệm mang tên "kỳ nghỉ Swift".

Ngoài Bắc Mỹ và Nam Mỹ, "hiệu ứng Taylor Swift" cũng đang được cảm nhận rõ rệt tại châu Âu và Vương quốc Anh. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, chuyến lưu diễn Nam Mỹ của Taylor Swift vẫn vấp phải nốt trầm khi một người hâm mộ đã qua đời ngay trong sân vận động do bị sốc nhiệt. Taylor Swift sau đó đã thông báo hoãn đêm diễn thứ hai để tránh xuất hiện thêm những sự cố liên quan tới thời tiết nắng nóng.

Ngoài Bắc Mỹ và Nam Mỹ, "hiệu ứng Taylor Swift" cũng đang được cảm nhận rõ rệt tại châu Âu và nước Anh, nơi nữ ca sĩ tổ chức 50 buổi hòa nhạc vào mùa xuân và mùa hè năm 2024.

Thành phố Amsterdam (Hà Lan), nơi dự kiến có 3 đêm diễn vào tháng 7/2024, lượng tìm kiếm khách sạn đã tăng vọt, với mức giá cuối tuần tăng khoảng 160 euro (hơn 4,2 triệu đồng). Trong khi đó, giá khách sạn tại Dublin (Ireland), nơi tổ chức 3 buổi biểu diễn vào cuối tuần này, đã ghi nhận mức tăng khoảng 100 euro.

Một số người hâm mộ đang lên kế hoạch cho "kỳ nghỉ Swift" của mình. Stephanie DePrez, một diễn viên hài và ca sĩ opera ở Berlin (Đức), đã lên kế hoạch cùng bạn mình "săn" mọi chiếc vé bán ra ở các thành phố từ London (Anh) cho tới Paris (Pháp). Tuy nhiên, trục trặc vẫn xảy ra, khi DePrez phải đi một mình tới Warsaw, Ba Lan.

DePrez cho biết dù sao cô vẫn mong chờ chuyến phiêu lưu một mình ở Warsaw, thành phố mà cô chưa từng đặt chân tới. Cô cũng rất hào hứng khi tham dự buổi biểu diễn ở Paris cùng với những người hâm mộ giống mình và mọi sự bất tiện sẽ tan biến khi cô được chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt.

“Khi Taylor ở trên sân khấu và tôi là khán giả, có một sự trân trọng dành cho mối quan hệ đó mà tôi không nghĩ là bình thường đối với các ngôi sao nhạc pop. Mối quan hệ mà cô ấy có với người hâm mộ là có chủ ý. Thật đáng để đi xa như vậy", DePrez nói.

Như các chuyên gia về khách sạn và thương hiệu lưu ý, các điểm đến và tổ chức du lịch sẵn sàng tận dụng tối đa những cơ hội mười năm có một này là những bên thích ứng chiến lược với thương hiệu và giá trị của Swift. Điều quan trọng không kém là họ phải gây được ấn tượng với số lượng khổng lồ những Swifties trung thành, như Marcus Collins, giáo sư về tiếp thị tại Trường Kinh doanh Ross thuộc Đại học Michigan và là cựu chiến lược gia truyền thông xã hội của Beyoncé, đã chỉ ra.

Taylor Swift biểu diễn tại sân vận động Levi's tại Santa Clara, California hôm 28/7. Ảnh: AP.

Nhìn vào chuyến hành trình lấy cảm hứng từ Swift của Royal Caribbean, giáo sư Collins nói với CNN Travel qua email: “Có rất nhiều cách để làm điều gì đó thậm chí còn có thể có ý nghĩa hơn đối với Swifties, những người hiểu tất cả sắc thái của cô ấy”.

Lượng người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy đã gây ngạc nhiên cho ngay cả những người dày dạn nhất trong ngành khách sạn. Stephen Borecki, Tổng giám đốc của Fairfield Inn & Suites New Orleans Downtown/ French Quarter, nói với CNN Travel qua email: “Sự tận tâm của lượng người hâm mộ cô ấy là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây”.

Ông Borecki cho biết ngay sau ngày công bố chặng cuối cùng ở Bắc Mỹ của Eras Tour, bao gồm ba buổi diễn vào cuối tháng 10 ở New Orleans, cơ sở kinh doanh này đã nhận được “hàng chục cuộc điện thoại và email” hàng ngày về tình trạng phòng trống. Ngoài ra, các khách sạn dự đoán rằng ba ngày biểu diễn của Swift sẽ tạo ra doanh thu cao hơn 150% so với Super Bowl 2025 sẽ được tổ chức tại New Orleans.

“Tôi chưa từng thấy người nào hoặc sự kiện nào khác thu hút được nhiều nhu cầu như vậy”, ông Borecki nói.

Từ góc độ tiếp thị điểm đến, có thể nói rằng một cơ hội tiềm năng đã bị bỏ lỡ vào đầu sự kiện, trong thời gian khởi động vào ngày 17/3 tại Glendale, Arizona. Để đánh dấu sự kiện này, thành phố Glendale đã đổi tên thành “thành phố Swift” trong thời gian diễn ra các buổi hòa nhạc kéo dài ba ngày. Tuy nhiên, một số người trong ngành truyền thông và các bình luận trên mạng xã hội cho rằng buổi lễ tuyên bố mờ nhạt của Thị trưởng Glendale Jerry Weiers, cũng như cơ hội bị bỏ lỡ đã kết hợp tạo nên một cách chơi chữ thông minh với một thuật ngữ như “Eras-ona”.

Mặc dù vậy, thành phố đã nỗ lực và thu hút được số lượng khách du lịch ấn tượng: Giá phòng khách sạn trung bình hàng ngày tăng 50% so với năm trước, cũng như tỷ lệ lấp đầy gần 99% trong những ngày diễn ra chương trình, một phát ngôn viên của thành phố nói với CNN Travel qua email.

Không còn nghi ngờ gì về việc Eras Tour tiếp tục phá kỷ lục, các tổ chức du lịch và khách sạn hiểu biết nhằm tận dụng các sự kiện sắp diễn ra đang phân tích cẩn thận. Tuy nhiên, theo Hodak, chuyên gia về trải nghiệm của người hâm mộ, họ cũng nên hành động nhanh chóng.

Ông Hodak nói: “Đây sẽ không phải là một xu hướng - sẽ không có chuyến lưu diễn nào tương đương với Eras Tour trong một thời gian rất rất dài, có lẽ là cho đến khi Taylor đi lưu diễn trở lại”.

“Đây là cơn bão hoàn hảo với rất nhiều điều đang xảy ra: Taylor có một số album để quảng bá và lưu diễn đồng thời, khao khát các buổi biểu diễn trực tiếp do Covid-19, và tất nhiên Taylor là một trong những ngôi sao lớn nhất và nhà tiếp thị thông minh nhất hành tinh".

"Cơ hội rất chớp nhoáng... và thương hiệu cần phải hành động ngay bây giờ”, ông nhận định.