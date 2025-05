Taylor Swift chống lại lệnh triệu tập trong vụ kiện Blake Lively

Đội ngũ luật sư của Taylor Swift nỗ lực tránh xa vụ kiện ồn ào giữa Blake Lively và Justin Baldoni. Tình bạn giữa Swift và Lively đứng bên bờ vực đổ vỡ.

Theo Us Weekly, Taylor Swift nỗ lực tìm cách bác bỏ lệnh triệu tập từ phía Justin Baldoni. Đội ngũ luật sư thuộc công ty luật Venable đại diện nữ ca sĩ gọi lệnh triệu tập là "lạm dụng quy trình thu thập chứng cứ" cho mục đích khác.

Tài liệu pháp lý từ Venable cho rằng Justin Baldoni đã triệu tập Taylor Swift, một người bạn thân của Blake Lively để giảm tải áp lực vụ kiện: "Venable không liên quan đến bộ phim đang gây tranh luận hoặc bất kỳ khiếu nại, biện hộ nào được đưa ra trong vụ kiện. Lệnh triệu tập này để đánh lạc hướng công chúng khỏi vụ việc và áp đặt những điều vô lý lên một bên còn không phải là bên liên quan".

Cách đây ít ngày, đại diện Taylor Swift khẳng định cô chưa bao giờ đặt chân lên phim trường hay can thiệp vào quá trình sản xuất bộ phim It Ends With Us của Justin Baldoni và Blake Lively: "Thậm chí, cô ấy chưa xem phim vì bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm 2023 và 2024".

Người này cho biết thêm rằng Taylor Swift chỉ liên quan tới việc cấp bản quyền sử dụng ca khúc My Tears Ricochet trong phim. Ngoài ra, đại diện giọng ca Bad Blood khẳng định bản chất lệnh triệu tập là dùng tên tuổi của cô để thu hút sự chú ý từ công chúng.

Taylor Swift nỗ lực để tránh xa vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni. Ảnh: TMZ.

Dựa trên động thái từ Venable, lệnh triệu tập từ phía Justin Baldoni yêu cầu cung cấp cụ thể thông tin liên lạc giữa Taylor Swift với Blake Lively, Ryan Reynolds và nhóm luật sư của vợ chồng này, theo Billboard. Venable cho rằng Baldoni đáng lẽ phải thu thập thông tin trực tiếp từ Lively và Reynolds.

Theo People, Mike Gottleib, một luật sư của Blake Lively đã chỉ trích lệnh triệu tập Taylor Swift, cho rằng yêu cầu không có cơ sở và không liên quan tới vụ kiện: "Bạn không thể triệu tập mọi người từ khắp nơi chỉ vì họ nổi tiếng và nghĩ rằng điều đó sẽ tạo ra sự chú ý. Tòa án liên bang không dung thứ cho hành vi này”.

Đáp lại, Bryan Freedman, luật sư của Baldoni trả lời như sau: "Rõ ràng là khó chịu cho các bên liên quan tới Blake Lively, nhưng không thể phớt lờ sự thật. Điều này được thể hiện cụ thể qua các tài liệu chưa chỉnh sửa và cảnh quay thực tế. Sẽ còn nhiều điều nữa. Blake Lively đã đẩy những người bạn nổi tiếng của mình vào tình huống này mà không quan tâm đến phản ứng của chính họ lẫn công chúng. Sự thật chỉ ra rằng cô ấy đã sử dụng những con rồng của mình để thao túng thân chủ tôi".

Hồi tháng 2, nguồn tin thân cận tiết lộ vụ kiện gây ra căng thẳng cho mối quan hệ giữa Blake Lively và Taylor Swift. Tình bạn giữa hai người không thể như trước, Swift bắt đầu giữ khoảng cách với Lively, theo Us Weekly.