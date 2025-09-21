Taylor Swift choáng ngợp khi chuẩn bị cho lễ cưới

Truyền thông quốc tế tiết lộ Taylor Swift và Travis Kelce muốn có một đám cưới riêng tư, không phô trương, xa hoa, chỉ gia đình cùng bạn bè thân thiết tham dự.

Nguồn tin từ Us Weekly, Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện hôn lễ. Cặp đôi vẫn ở giai đoạn khởi đầu, chưa chốt địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, một nguồn khác tiết lộ với Page Six rằng Swift có ý định tổ chức cưới tại Rhode Island, nơi cô sở hữu biệt thự ven biển.

Trong podcast New Heights gần đây, Travis Kelce đã tiết lộ rằng đám cưới có khả năng diễn ra sau khi giải NFL 2025 kết thúc.

Nguồn tin quốc tế cho biết Taylor Swift và Travis Kelce mong muốn có đám cưới riêng tư, không xa hoa. Ảnh: @killatrav.

Hiện tại, nữ ca sĩ 35 tuổi đang hào hứng tìm hiểu các địa điểm, xem việc lên ý tưởng là một trải nghiệm thú vị. Gần như mọi nhà thiết kế lớn đều ngỏ lời muốn thực hiện váy cưới cho Swift. Theo nguồn tin, Taylor Swift choáng ngợp và xúc động trước lời mời nhưng cô vẫn chưa đưa ra quyết định.

Dù là những ngôi sao toàn cầu, Swift và chồng mong một buổi lễ riêng tư, ấm cúng, chỉ có bạn bè và gia đình. “Họ không muốn một đám cưới phô trương, quá xa hoa, mà thiên về sự ý nghĩa và gần gũi,” nguồn tin nhấn mạnh.

Tháng 8 vừa qua, cặp đôi gây chú ý khi công khai đính hôn trên Instagram. Taylor Swift chia sẻ loạt ảnh buổi cầu hôn ngập hoa hồng tại sân sau nhà Kelce ở Kansas. Chiếc nhẫn kim cương cắt kiểu old mine brilliant mà Kelce trao cho Swift được Page Six ước tính trị giá 1 triệu USD .

Tháng 8/2025, Taylor Swift được cầu hôn tại Kansas với chiếc nhẫn ước tính trị giá 1 triệu USD . Ảnh: IGNV.

Theo nguồn tin, việc cả hai muốn sớm tổ chức hôn lễ còn xuất phát từ mong muốn của Swift. Cô muốn nhanh chóng có con sau khi phát hành album mới The Life of a Showgirl vào ngày 3/10.

Taylor Swift là nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng toàn cầu, chủ nhân của những bản hit như Love Story, You Belong With Me, Blank Space hay Cruel Summer. Hôn phu của Swift là Travis Kelce, ngôi sao bóng bầu dục chuyên nghiệp. Anh đang thi đấu ở vị trí tight end (trung vệ đuôi) cho Kansas City Chiefs, đội bóng từng nhiều lần vô địch NFL. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2023. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu để ủng hộ tinh thần cho bạn trai.