Taylor Sheesh là ai mà Swifties réo tên mỗi mùa Eras Tour

Show diễn ngoài trời của Taylor Sheesh diễn ra hôm 16/2 ở Melbourne (Australia) đã thu hút hàng nghìn người không mua được vé Eras Tour của Taylor Swift hưởng ứng.

Không khó để người hâm mộ chiêm ngưỡng Taylor Sheesh trong bộ áo liền quần đính kim sa từ thời Lover (2019), chiếc váy viền vàng nổi bật trong Fearless (2008) hay bộ catsuit (một kiểu trang phục bó sát cơ thể - PV) gắn liền với Reputation (2017).

Mỗi khi Taylor Sheesh xuất hiện trên sân khấu, đám đông sẽ không kiềm chế được sự phấn khích mà nhảy cẫng lên và hò hét theo từng nhịp sải bước của cô.

Tuy nhiên, đây không phải phiên bản Taylor Swift chính hiệu mà là người đóng giả Taylor Swift nổi tiếng của Philippines.

Từ nhân viên trực tổng đài đến ngôi sao drag queen

Taylor Sheesh (tên thật là Mac Coronel, 30 tuổi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba là thợ điện ôtô và mẹ là nội trợ ở Manila (Philippines).

Từ nhỏ, Mac đã biết mình là người đồng tính - điều mà gia đình anh không thể chấp nhận. Sự thật này cộng thêm tích cách vốn nhút nhát, không thích gây sự chú ý đã khiến Mac thu mình trong thế giới riêng cùng âm nhạc.

Cho đến những năm trung học, anh “phải lòng” Fifteen (2008) - một trong những bài nhạc pop đồng quê làm nên tên tuổi Taylor Swift. “Bài hát kể về nỗi đau tình yêu thời niên thiếu, có nét tương đồng với hoàn cảnh lúc bấy giờ của đứa nhóc 15 tuổi là tôi nên tôi đã nghe đi nghe lại ca khúc và tiếp tục ủng hộ các bài hát sau này của Swift”, Mac chia sẻ.

Không đơn thuần thưởng thức các MV, Mac còn ghi nhớ mọi phong cách trình diễn từ bước đi, vũ đạo cho đến cách thể hiện bài hát của ngôi sao nhạc pop. Sau này, Mac chia sẻ với Mashable rằng mình thích nhất cách Swift chạm đến nốt cao và ngả người ra sau trên sân khấu.

Taylor Sheesh là ngôi sao drag queen được yêu thích tại Philippines. Ảnh: Negros Swifties' Club.

Bước ngoặt cuộc đời đến với Mac khi anh tự biến mình thành Taylor Swift thứ 2 vào năm 2022 và lấy nghệ danh là “Taylor Sheesh”. Khi ấy, anh và những người bạn đã biểu diễn All Too Well (2012) và You Belong With Me (2009) ở một sự kiện nhỏ.

Điều Mac không ngờ đến là bộ ảnh chụp Taylor Sheesh đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và nhận về lượng tương tác “khủng”. Trên sân khấu, Sheesh di chuyển rất giống ngôi sao người Mỹ, cộng thêm động tác tay hay vuốt tóc giống hệt nhau đã khiến người hâm mộ hò reo cuồng nhiệt.

Đến năm 2023, Taylor Sheesh tiếp tục xuất hiện tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Quezon (gần Manila) với bộ trang phục đẹp mắt và vũ đạo chuyên nghiệp. Ban tổ chức tiết lộ sự kiện này đã thu hút 10.000 người dừng lại xem cũng như sự chú ý của các hãng tin quốc tế.

Sau đó, Mac nổi tiếng đến nỗi phải nghỉ việc vô thời hạn tại trung tâm tiếp nhận cuộc gọi và tham gia lưu diễn show drag queen (nghệ sĩ giả nữ) khắp đất nước để đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ.

“Người Philippines là những ca sĩ tuyệt vời, vì vậy chúng tôi luôn có thời gian dành cho âm nhạc. Tôi đoán lượng người hâm mộ khổng lồ của Swift ở Philippine dễ trở nên phấn khích vì họ đều có thể liên tưởng đến các bài hát của cô ấy, đặc biệt về tình yêu, thông qua màn trình diễn của tôi”, Mac bày tỏ.

Ý nghĩa cao cả hơn đằng sau màn hóa thân của Mac là để phục vụ cộng đồng Swifties tại quê nhà, khi họ không thể tham gia chuyến lưu diễn Eras Tour của “chính chủ”.

Dòng trạng thái Mac đăng tải cho ngày cuối ở Melbourne.

Trong khi một số người có điều kiện tài chính tốt chấp nhận bỏ ra hàng giờ “săn” vé đến Singapore hoặc Nhật Bản - những quốc gia châu Á được Swift đến thăm, một số khác kém may mắn hơn đành lỡ dịp gặp gỡ thần tượng vì đất nước mình thiếu cơ sở hạ tầng và chi phí chi trả cho mỗi buổi diễn.

Vì thế, màn trình diễn của Mac trong vai Taylor Sheesh đã trở thành trải nghiệm thay thế cho các Swifties Philippines. Được khen ngợi về độ chính xác so với “bản gốc” và khả năng tỏa sáng trên sân khấu, Mac hy vọng người hâm mộ có thể trải nghiệm ít nhất 90% chuyến lưu diễn của Swift ngay tại Philippines.

Năm nay, Taylor Sheesh đã biểu diễn tại Quảng trường Fed (Melbourne, Australia) vào ngày 16/2. Sự kiện diễn ra 2 tiếng, 19h30-21h30 theo giờ địa phương và hoàn toàn miễn phí dành cho mọi lứa tuổi. Trang Instagram @fed.square đã quảng cáo sự kiện trước đó 1 tuần.

Cộng đồng LGBTQ+ ở quê nhà chưa chấp nhận

Trong bài phỏng vấn mới nhất với The Guardian vào năm 2023, Mac Coronel cho biết người thân đã chúc mừng thành công của anh ở vai trò Taylor Sheesh.

Tuy nhiên, anh vẫn chưa được chấp nhận bởi cộng đồng LGBTQ+ ở Philippines. “Không có tiến bộ nào ở đây nhằm giảm bớt bắt nạt, phân biệt đối xử", Mac bày tỏ.

Màn trình diễn của Taylor Sheesh luôn nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng Swifties. Ảnh: Fed Square.

Trong khi các cuộc khảo sát đã xếp hạng Philippines là một trong những quốc gia thân thiện với LGBTQ+ nhất châu Á, quốc gia có đa số người theo đạo Công giáo này lại không công nhận tính hợp pháp của hôn nhân đồng giới.

Những nỗ lực thông qua dự luật hình sự hóa hành vi phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của một người cũng nhiều lần thất bại.

Do đó, Mac hy vọng các màn trình diễn của anh - vốn được phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+ yêu thích - có thể góp phần thay đổi thái độ của mọi người.

Sự nổi lên của Taylor Sheesh diễn ra đúng lúc chuyến lưu diễn Eras Tour của Swift phá kỷ lục chuyến lưu diễn âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Đồng thời, văn hóa drag queen cũng dần trở nên phổ biến hơn ở Philippines, một phần là do chương trình truyền hình thực tế RuPaul's Drag Race của quốc gia này đã lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2022.

Về phần mình, từ ngày làm drag queen, Mac biết cách thể hiện bản thân, trở thành một người biểu diễn chuyên nghiệp và tự nhắc nhở mình luôn đề cao lòng tốt, sự tôn trọng và tình yêu thương.

Phản ứng của người hâm mộ cũng giúp “bản sao” Taylor Swift vượt qua nỗi lo lắng khi biểu diễn trước đám đông. “Họ luôn hét toáng lên mỗi khi chúng tôi xuất hiện trên sân khấu. Nhiều người thậm chí đến từ rất sớm dù bữa tiệc bắt đầu muộn. Họ có lẽ bị ám ảnh bởi Swift và rất mê các bài hát của cô ấy”, Mac phấn khởi chia sẻ.

Bạn gái của Mac cũng là một Swifties chính hiệu nên cô ấy cảm thấy rất vui và sẵn sàng ủng hộ Mac theo đuổi công việc này, theo Next Shark.

Đặc biệt, ngôi sao drag queen Philippines khẳng định các buổi biểu diễn không ảnh hưởng đến danh tiếng của Taylor Swift, trái lại còn góp phần tôn vinh âm nhạc của cô ấy.