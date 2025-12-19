Tay vợt trẻ Xuân Đức bước ra sân chơi lớn hơn

Tay vợt 17 tuổi Lê Xuân Đức vừa trải qua một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi ra mắt dòng vợt mang tên mình, giữa lúc nhiều VĐV cùng trang lứa vẫn tập trung cho việc học tập.

Lê Xuân Đức (thứ hai từ phải sang) đang dần khẳng định vị thế trong nhóm tài năng trẻ của pickleball Việt Nam.

Ở lứa tuổi U18, Xuân Đức là một trong những gương mặt nổi bật nhất của pickleball Việt Nam. Tay vợt sinh năm 2008 thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn, đồng thời có cơ hội thi đấu cùng Lý Hoàng Nam, tay vợt đang nằm trong nhóm đầu châu Á. Việc đứng chung sân với đàn anh giúp Xuân Đức tích lũy thêm kinh nghiệm và thích nghi nhanh hơn với cường độ thi đấu chuyên nghiệp.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn thi đấu dày đặc của Xuân Đức. Thành tích đáng kể nhất là tấm HCV đôi nam U18 tại PPA Asia Tour, Malaysia Open, nơi anh cùng Nhật Minh vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực. Kết quả này giúp Xuân Đức có thêm sự tự tin khi thử sức ở các nội dung chuyên nghiệp, dù vẫn gặp khó khăn trước những tay vợt dày dạn kinh nghiệm như Jack Wong hay Lý Hoàng Nam.

Chiều 18/12, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt vợt, một giải đấu giao lưu cũng được tổ chức với sự tham gia của nhiều gương mặt trong giới thể thao và giải trí. Ở nội dung Series A, cặp Huy Khánh tiến vào chung kết và giành HCB.

Sau một năm thi đấu nhiều biến động, Xuân Đức hướng tới mùa giải 2026 với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn và duy trì sự ổn định. Theo đánh giá của giới chuyên môn, tay vợt 17 tuổi đang trong giai đoạn tích lũy quan trọng để từng bước khẳng định vị trí ở sân chơi pickleball Việt Nam.