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100 năm Quần vợt Việt Nam

Cuốn sách 100 năm Quần vợt Việt Nam - Một thời vàng son, một thời trăn trở đặc biệt dành cho những người yêu thích bộ môn Quần vợt. Cuốn sách là hành trình từ khi người Pháp mang quần vợt tới Việt Nam đầu thế kỷ 20 tới thời đại tiến ra thế giới với Lý Hoàng Nam là ngôi sao tiêu biểu.

Thể thao Tri thức thể thao

Tay vợt mắc bệnh '10 triệu người mới có 1 ca' nuôi giấc mơ Olympic

  • Thứ năm, 5/11/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jacob Raleigh phải cắt tay trái vì ung thư, nhưng vẫn không từ bỏ đam mê quần vợt và trở thành tay vợt hàng đầu Kentucky, Mỹ.

Có những người khiếm khuyết không muốn tham gia Paralympic mà chỉ mơ Olympic, như Jacob Raleigh là một tài năng ở bang Kentucky (Mỹ). Chàng trai này thuận tay trái và có những cú phát bóng sấm sét khiến đối thủ e dè. Sau đó, cổ tay trái anh bị sưng lên, anh nghĩ điều đó không nghiêm trọng lắm. Một ngày cuối tháng 3/2010, khi đang tập bóng, chỗ sưng này đau nhói lên, đến mức không thể cầm được cái gì.

Cha mẹ đưa anh đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm: bệnh Epithelioid Sarcoma, một loại ung thư mô cơ mềm. “Họ nói với tôi rằng trung bình 10 triệu người mới có một ca thế này”. Có ba lựa chọn cho Jacob lúc đó: một là cắt luôn tay, hai là hoá trị nhưng như vậy thì một phần cánh tay sẽ trở nên vô dụng, ba là phẫu thuật và dùng một phần dây chằng ở chân thay thế.

Quần vợt tennis ảnh 1

Gene Hill. Ảnh: The Franklin Mint.

Gia đình anh tất nhiên chọn phương án ba. Phẫu thuật có vẻ ổn nhưng một thời gian sau, cổ tay của Jacob lại đau. Tiếp tục những lần sinh thiết khác và kết quả thất vọng: vẫn ung thư. Như vậy, gia đình Raleigh phải trở về phương án một: cắt luôn cánh tay trái của Jacob.

Khi mất một tay và lại đúng tay thuận, Jacob cực kỳ chán nản. Nhưng chán mãi cũng hết, anh quyết định cuộc sống mới không cần tay trái. Jacob tập cầm vợt bằng tay phải và dần trở thành tay vợt hàng đầu Kentucky. Tại bang New Jersey có tay vợt tương tự tên Gene Hill, tay phải lành lặn còn tay trái thì chỉ có đến khuỷu tay nhưng chơi ngang ngửa với các tay vợt hay nhất bang. Nhiều người cho rằng các tay vợt cụt một tay không gặp quá nhiều bất lợi vì đằng nào cũng chỉ cầm một cây vợt.

Nghĩ vậy là sai lầm. Hãy thử cầm vợt phát bóng mà không dùng tay còn lại, đây là điểm khó nhất mà Jacob và Gene gặp phải. Jacob thì tay phải của anh cùng làm một công việc là tung bóng và cầm vợt vụt. Gene may mắn hơn vì còn một phần tay bên kia. Khi phát bóng, anh kẹp vợt vào nách trái (vì tay trái vẫn còn một phần), tay phải tung bóng, sau đó tay phải rút vợt từ nách trái ra để vụt bóng. Dĩ nhiên, anh phải tung bóng cao hơn các tay vợt bình thường, để anh có đủ thời gian làm hai việc trên.

Đặng Hoàng, Đinh Hiệp/Alpha Books

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