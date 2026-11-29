Giữa cơn bão chi tiêu chạm mốc 1 tỷ bảng, thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đầy rẫy mánh khóe khốc liệt, tiêu biểu là cuộc gặp chấn động giữa Chelsea và Ashley Cole.

Ashley Cole rời Arsenal sang Chelsea theo cách gây sốc.

Với bối cảnh như vậy cộng với bản chất vốn đã dữ dội của lĩnh vực chuyển nhượng ở Giải Ngoại hạng Anh, không ai cảm thấy ngạc nhiên khi các cuộc mua bán cầu thủ vào cuối thập kỷ 2000 và đầu thập kỷ 2010 càng ngày càng trở nên quyết liệt và điên cuồng.

Khi các câu lạc bộ của Giải Ngoại hạng vung ra tổng cộng 485 triệu bảng cho việc mua sắm cầu thủ vào mùa hè năm 2011, một mức tăng tới 33% so với cùng kỳ năm trước, thì người ta đã tưởng rằng đó là một hiện tượng đột biến.

Thế nhưng thực ra nó mới chỉ là màn mở đầu của thời kỳ chi tiêu cuồng loạn liên tục trong 5 năm sau đó, với đỉnh điểm là mùa chuyển nhượng tự do của năm 2016, khi 20 đội bóng của giải lần đầu tiên phá vỡ cột mốc chi phí mua sắm 1 tỷ bảng.

Tuy nhiên, cũng đừng tưởng rằng với một dòng tiền khổng lồ ở tầm thế giới như vậy thì trong thị trường sẽ không còn tồn tại những trò mánh khóe gian manh hay những mưu hèn kế bẩn.

Thực ra các câu lạc bộ, những người đại diện môi giới và thậm chí cả các cầu thủ còn trở nên sáng tạo hơn và ngang ngược hơn trong những nỗ lực uốn nắn hợp đồng theo ý mình, hoặc kích giá để gây khó khăn cho đối thủ.

Tất nhiên sẽ không còn chỗ cho những cái bắt tay giữa các quý ông nhã nhặn hoặc những vụ giao dịch chỉ bằng miệng mà không có giấy trắng mực đen.

Mourinho tham dự cuộc gặp tại Royal Park.

Việc hoạt động trong thị trường chuyển nhượng vốn đã nguy hiểm như việc bơi trong cái bể có chứa cá ăn thịt piranha, và giờ đây lại còn khốc liệt hơn – như thể có ai thả thêm một bầy cá đuối dữ dằn vào trong bể vậy.

Lần đầu tiên Giải Ngoại hạng được chứng kiến một thương vụ kinh khủng như vậy là từ vài năm trước đó, khi Chelsea của Abramovich thành công trong việc cướp đi một cầu thủ hàng đầu của Arsenal.

Cuối cùng Thierry Henry lại không phải là người đã chuyển từ đội bóng phía bắc London về phía tây London, mà là hậu vệ Ashley Cole. Không ai ngạc nhiên khi “the Blues” quan tâm tới anh ta, vì đó là chuyện hoàn toàn hợp lý: cầu thủ 25 tuổi này đang là một trong những hậu vệ trái tốt nhất thế giới, là tuyển thủ trụ cột của đội tuyển Anh, và rõ ràng là đang ở đỉnh cao phong độ.

Chuyện gây ngạc nhiên là cái cách mà Chelsea ký hợp đồng với anh ta. Ngày 27 tháng 1 năm 2005, các bên cùng tập hợp tại sảnh khách sạn Royal Park, khá gần với khách sạn Lancaster Gate – nơi Giải Ngoại hạng đã được khai sinh từ hơn một thập kỷ trước.