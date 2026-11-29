Man City không hẳn sa sút vì những rắc rối pháp lý, mà đang trả giá cho tư duy chiến thuật cứng nhắc và sự bất lực của Enzo Maresca.

Man City trả giá vì sai lầm trên ghế huấn luyện.

Nhiều người cho rằng phong độ sa sút của Man City xuất phát từ áp lực liên quan đến những cáo buộc vi phạm tài chính đang chờ phán quyết. Tuy nhiên, nguyên nhân có thể đơn giản hơn nhiều. Đó là đội bóng đang gặp vấn đề từ chính người ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

Vấn đề ở Maresca

Hãy thử đặt Erling Haaland trước một bài kiểm tra nói thật và hỏi liệu tiền đạo người Na Uy có thật sự tin Enzo Maresca đủ khả năng xây dựng một kế hoạch giúp Man City đánh bại Arsenal hay không. Câu trả lời chắc chắn sẽ rất đáng chú ý.

Maresca là mẫu HLV quá ám ảnh với quy trình, hệ thống và những ý tưởng chiến thuật. Ông có thể giải thích rất nhiều về cách vận hành bóng đá, nhưng không đồng nghĩa với khả năng biến lý thuyết thành kết quả. Một người có thể sở hữu nhiều bằng cấp nhưng vẫn lúng túng khi bắt tay vào công việc thực tế. Maresca đang tạo cảm giác tương tự. Ông luôn nói về quá trình phát triển, nhưng chưa chứng minh được năng lực đưa đội bóng đến đích.

Man City gặp khó khăn dưới thời Maresca.

Haaland vốn là một trong những chân sút hay nhất châu Âu. Thế nhưng, ở thời điểm này, anh không còn tạo cảm giác sẽ ghi bàn đều đặn với hiệu suất quen thuộc. Rayan Cherki cũng là cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Dù được bố trí ở vị trí nào, tiền vệ người Pháp vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng kỹ thuật và sự sáng tạo. Vậy mà Maresca dường như chưa hài lòng với những đóng góp của anh cho tập thể.

Một đội bóng cần sự cân bằng giữa kỷ luật chiến thuật và khả năng phát huy phẩm chất cá nhân. Những cầu thủ như Cherki hay Haaland không nhất thiết phải bị bó buộc trong quá nhiều yêu cầu phòng ngự. Họ cần được trao không gian để tạo ra khác biệt. Eden Hazard từng là ví dụ điển hình. Thay vì bắt ngôi sao người Bỉ phải chạy theo mọi nhiệm vụ tập thể, các HLV hiểu rằng điều quan trọng nhất là tạo điều kiện để anh định đoạt trận đấu.

Đòi hỏi những ngôi sao tấn công hy sinh nhiều hơn vì tập thể có thể hợp lý khi đội bóng đang chiến thắng. Nhưng khi Man City liên tục gặp khó khăn, việc hạn chế những cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện lại càng khiến vấn đề trầm trọng hơn.

Đừng đổ lỗi cho án phạt lơ lửng

Đáng chú ý, các cầu thủ Man City không lấy những rắc rối pháp lý của CLB làm lý do bào chữa. Cherki nhấn mạnh đội bóng cần nỗ lực, quyết tâm và lạnh lùng hơn trong những thời điểm quyết định. Tuy nhiên, điều họ còn thiếu chính là một hình mẫu đủ sức truyền cảm hứng từ ban huấn luyện.

Maresca để lại dấu hỏi tương tự trong thời gian dẫn dắt Chelsea. Ở mùa đầu tiên tại Stamford Bridge, đội bóng London có cơ hội vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh vào giữa tháng 12 nếu đánh bại Everton. Thay vì khuyến khích các học trò nắm bắt thời cơ, chiến lược gia người Italy lại nhấn mạnh Chelsea đang đi trước kế hoạch và chưa sẵn sàng cho vị trí đó. Họ hòa tại Merseyside, sau đó phong độ sa sút rõ rệt.

Man City đang sa sút.

Có thể Maresca đánh giá đúng năng lực của Chelsea khi ấy, nhưng vấn đề nằm ở tư duy thiếu tham vọng. Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện lần thứ hai. Một HLV lớn phải biết khơi dậy niềm tin và thúc đẩy đội bóng vượt qua giới hạn, thay vì liên tục viện dẫn những cột mốc phát triển.

Man City cũng không thể hài lòng với mục tiêu đơn thuần giành vé dự Champions League, bất kể người dẫn dắt là ai. Với tiềm lực và chất lượng đội hình hiện tại, đội chủ sân Etihad phải hướng đến những danh hiệu lớn. Maresca cần chứng minh bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, thay vì chỉ thuyết phục mọi người bằng những kế hoạch dài hạn.

Cần biết rằng Man City đang sở hữu lực lượng rất mạnh. Riêng tuyến giữa tiêu tốn hơn 320 triệu bảng, nhưng khoản đầu tư khổng lồ ấy chưa mang lại hiệu quả tương xứng. Cũng khó chỉ ra một cầu thủ nào thật sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của Maresca.

Man City có thể cần thời gian, nhưng sự kiên nhẫn không thể trở thành lời bào chữa cho những quyết định thiếu hiệu quả. Những cáo buộc tài chính chưa chắc là nguyên nhân khiến đội bóng chệch hướng. Vấn đề đáng lo hơn là Maresca khiến Man City trở nên thiếu sức sống, trong khi bản thân ông vẫn mải miết nói về quy trình thay vì chứng minh năng lực bằng chiến thắng.

Với Man City, điều họ cần lúc này không phải thêm những lời giải thích, mà là một HLV đủ bản lĩnh đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.