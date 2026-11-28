Ba CLB Premier League muốn chủ sở hữu Manchester City phải bán đội bóng sau bê bối tài chính, trong khi cơ quan quản lý Anh có quyền can thiệp vào quyền sở hữu CLB.

Lãnh đạo ba CLB Premier League cho rằng Man City cần bị buộc đổi chủ nếu muốn khép lại bê bối tài chính.

Manchester City đang đối diện sức ép ngày càng lớn sau khi lãnh đạo ba CLB Premier League đề nghị buộc giới chủ Abu Dhabi bán đội bóng như một hình thức trừng phạt cho những vi phạm tài chính trong quá khứ.

Theo BBC Sport, các lãnh đạo này cho rằng những án phạt như trừ điểm, phạt tiền hay tước danh hiệu sẽ không đủ sức nặng nếu chủ sở hữu Man City vẫn tiếp tục kiểm soát CLB. Một quan chức thậm chí nhận định mọi hình thức xử phạt sẽ trở nên vô nghĩa nếu đội bóng không phải thay đổi chủ sở hữu.

Đề xuất trên xuất hiện trong thời điểm vụ bê bối tài chính lớn nhất lịch sử Premier League tiếp tục có diễn biến mới. Không chỉ đối diện nguy cơ nhận án phạt từ giải đấu, Man City còn có thể trở thành đối tượng của những cuộc điều tra riêng liên quan đến tư cách chủ sở hữu.

Man City đối diện sức ép từ các đối thủ

Tháng 9/2026, ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến quy định tài chính của Premier League. Những sai phạm kéo dài trong 9 mùa giải, từ 2009/10 đến 2017/18, liên quan đến việc cung cấp thông tin tài chính, doanh thu thương mại và các khoản thanh toán cho cầu thủ, HLV.

Theo kết luận được Premier League công bố, Man City sử dụng những thỏa thuận thương mại bị xác định là giả tạo với một số đối tác để tăng doanh thu và giảm chi phí thực tế hơn 900 triệu bảng. Đội bóng cũng bị kết luận cung cấp thông tin tài chính không chính xác và vi phạm nghĩa vụ hợp tác trong quá trình điều tra kéo dài bốn năm.

Man City bác bỏ những kết luận này, cho rằng phán quyết tồn tại nhiều sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và thực tế. CLB đã nộp đơn kháng cáo và tiếp tục khẳng định mình vô tội.

Ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến quy định tài chính.

Trong lúc chờ kết quả, phản ứng từ các đối thủ ngày càng quyết liệt. Theo The Guardian, Manchester United, Liverpool và Tottenham cùng thuê hãng luật Wiggin để chuẩn bị những yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Man City. Arsenal cũng thuê hãng luật riêng để theo đuổi vụ việc.

Các CLB cho rằng những vi phạm tài chính của Man City có thể đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh danh hiệu, suất dự Champions League và nguồn thu của họ trong nhiều mùa giải.

Tottenham được dự báo có thể đưa ra yêu cầu bồi thường lớn nhất. Theo The Guardian, đội bóng thành London từng bốn lần mất suất dự Champions League vào tay Man City trong giai đoạn liên quan, khiến họ thiệt hại hơn 120 triệu bảng do phải xuống chơi tại Europa League.

Manchester United và Liverpool cũng cho rằng họ chịu thiệt hại về tiền thưởng, doanh thu thương mại và các khoản thưởng thành tích sau những mùa giải về nhì trước Man City.

Như vậy, áp lực dành cho đội chủ sân Etihad không còn giới hạn trong cuộc tranh luận về án phạt thể thao. Những đối thủ trực tiếp đang chuẩn bị các bước pháp lý nhằm đòi lại khoản lợi ích mà họ cho rằng đã bị ảnh hưởng bởi hành vi của Man City.

Quyền lực của giới chủ Abu Dhabi bị đặt dấu hỏi

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở vai trò của Independent Football Regulator (IFR), cơ quan quản lý bóng đá độc lập tại Anh. Theo Football Governance Act 2025, tổ chức này có quyền đánh giá tư cách của chủ sở hữu và lãnh đạo các CLB thuộc phạm vi quản lý.

Manchester United, Liverpool và Tottenham thuê chung hãng luật để chuẩn bị yêu cầu bồi thường Man City.

Nếu xác định một chủ sở hữu không đáp ứng những tiêu chuẩn về tính chính trực, sự trung thực và năng lực phù hợp, IFR có thể yêu cầu người đó thực hiện các bước cần thiết để rời khỏi CLB. Trong trường hợp chủ sở hữu không tuân thủ, cơ quan này còn có quyền ban hành lệnh loại bỏ quyền sở hữu và chỉ định bên thứ ba giám sát quá trình chuyển nhượng.

Phát biểu trước Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Quốc hội Anh hôm 25/11, Chủ tịch IFR David Kogan khẳng định tổ chức này không ngại thực hiện quyền hạn của mình, bất kể quy mô hay vị thế của CLB liên quan.

"Chúng tôi không thể phớt lờ trách nhiệm theo luật định đối với một CLB chỉ vì đội bóng đó có quy mô lớn. Chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật và dựa trên các bằng chứng được đưa ra", ông Kogan nhấn mạnh.

Tuy nhiên, người đứng đầu IFR cũng khẳng định cơ quan này không có ý định can thiệp vào quá trình xử lý kỷ luật của Premier League. Việc đánh giá chủ sở hữu là một quy trình riêng, phải dựa trên những tiêu chuẩn pháp lý và bằng chứng cụ thể.

Điều đó có nghĩa Man City không tự động bị buộc bán CLB nếu thất bại trong vụ kháng cáo. IFR vẫn phải tiến hành đánh giá tư cách chủ sở hữu và thực hiện các bước pháp lý cần thiết trước khi có thể đưa ra quyết định.

Tầm vóc của câu chuyện càng lớn khi nhìn lại hành trình phát triển của Man City. Sheikh Mansour tiếp quản đội bóng thông qua Abu Dhabi United Group năm 2008. Kể từ đó, nguồn lực tài chính từ Abu Dhabi giúp Man City chuyển mình thành một thế lực hàng đầu nước Anh, giành nhiều chức vô địch Premier League và Champions League.

Sự thay đổi quyền sở hữu, nếu xảy ra, sẽ không chỉ tác động đến bộ máy quản trị mà còn đặt dấu hỏi về tương lai của mô hình phát triển đã đưa Man City lên đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Dẫu vậy, hiện chưa có quyết định nào buộc Sheikh Mansour hoặc Abu Dhabi United Group phải bán đội bóng. Vụ kháng cáo của Man City vẫn đang chờ được giải quyết, trong khi IFR chưa công bố việc mở một cuộc điều tra chính thức về tư cách chủ sở hữu.

Man City vì thế chưa đứng trước một cuộc chuyển giao quyền lực chắc chắn. Nhưng việc các đối thủ công khai yêu cầu thay đổi chủ sở hữu, cùng tuyên bố cứng rắn từ cơ quan quản lý, cho thấy bê bối tài chính đang đe dọa một trong những nền tảng quan trọng nhất của đế chế tại Etihad.