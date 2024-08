Tây Nam nước Mỹ 'quay cuồng' trong nắng nóng cực đoan

Nắng nóng như thiêu đốt kéo dài đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng triệu người ở miền Tây Nam nước Mỹ.

Nhiệt độ mùa Hè như thiêu đốt tiếp tục diễn ra tại bang Texas và toàn vùng Tây Nam nước Mỹ, khiến thành phố Phoenix trải qua gần 90 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 37 độ C.

Theo dữ liệu từ nhà điều hành lưới điện của Texas, nhu cầu năng lượng tại bang này đã đạt mức cao kỷ lục vào ngày 20/8.

Cơ quan thời tiết cảnh báo cái nóng khắc nghiệt hiếm gặp và kéo dài, hầu như không giảm nhiệt vào ban đêm sẽ tiếp tục đe dọa Texas. Cảnh báo thời tiết nắng nóng cực đoan cũng được ban bố tại khu vực phía Đông bang New Mexico.

Nhiều địa điểm trên khắp Texas đã thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ. Nhiệt độ kỷ lục được dự báo sẽ xuất hiện tại các thành phố như Corpus Christi, San Antonio và Amarillo.

Theo nhà chức trách, khoảng 14,7 triệu người đang sống trong khu vực cảnh báo nắng nóng cực độ, với chỉ số nóng bức dự kiến vượt 43,3 độ C, trong khi có khoảng 10 triệu người khác trong các khu vực được cảnh báo nắng nóng.

Cơ quan y tế địa phương cho biết tại Fort Worth, Texas, hàng trăm người đã phải nhập viện cấp cứu do bị sốc nhiệt trong tháng này. Dịch vụ cứu thương MedStar cho biết số cuộc gọi phản ánh về các bệnh liên quan đến nắng nóng đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù tình hình nắng nóng nghiêm trọng, nhưng cư dân Texas chưa được yêu cầu hạn chế sử dụng điện như những năm trước. Điều này là nhờ vào những cải thiện trong hệ thống lưới điện của bang.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt.

