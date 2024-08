Bắc Ninh sẽ đóng cửa các cơ sở làng nghề vi phạm môi trường

Theo đó, tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Bắc Ninh diễn ra ngày 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo cơ quan chức năng và địa phương tập trung xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Phong Khê, Phú Lâm, Văn Môn.

Theo ông Tuấn, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo nhiều giải pháp với tinh thần quyết liệt song kết quả thực hiện vẫn chưa được như kỳ vọng. Quan điểm của tỉnh Bắc Ninh đối với các cơ sở tại làng nghề Phú Lâm, Phong Khê, Văn Môn là cứ vi phạm về môi trường, giấy phép xây dựng, xả thải trái phép đều có thể áp dụng biện pháp mạnh nhất là đóng cửa hoạt động, kiên quyết không châm chước và không thỏa hiệp. Đến ngày 31/12, tất cả cơ sở ngoài cụm công nghiệp sẽ phải đóng cửa dừng hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 17 hàng tháng.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện việc trinh sát, mở đợt cao điểm xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực làng nghề Phú Lâm, Phong Khê, Văn Môn. Các địa phương rà soát, xây dựng đề án lộ trình bảo vệ môi trường tại các làng nghề khác trên địa bàn.

