Tây Hồ Tây tăng tốc hoàn thiện hạ tầng và tiện ích đô thị

Hạ tầng kết nối mở rộng cùng tiện ích dần đi vào vận hành giúp tây Hồ Tây gia tăng sức hút với người mua nhà và cộng đồng cư dân tương lai.

Khu vực tây Hồ Tây đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi hạ tầng giao thông và tiện ích đô thị cùng thành hình. Khi các tuyến đường được cải thiện và dự án bán lẻ lớn tiến gần thời điểm khai trương, Starlake có thêm điều kiện hình thành môi trường đô thị tích hợp - nơi cư dân thuận tiện làm việc, mua sắm, thư giãn và kết nối khu vực khác của Hà Nội.

Hạ tầng giao thông dần thành hình

Thay đổi mới nhất là đoạn Vành đai 2.5 (phần kéo dài của đường Nguyễn Văn Huyên) chạy qua tây Hồ Tây và nối Cầu Giấy - Nguyễn Hoàng Tôn, dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 10 toàn tuyến. Công trình nhằm tăng cường kết nối giữa các khu đô thị và giúp giảm áp lực cho một số tuyến vành đai hiện hữu.

Bên cạnh đó, Võ Chí Công vẫn là một trong những trục chính của tây Hồ Tây. Tuyến đường 12 làn xe này nối khu vực Hồ Tây với cầu Nhật Tân, mở lối ra sân bay Nội Bài.

Ngoài ra, đại lộ Tây Thăng Long 10 làn xe, dài khoảng 34,17 km, khởi đầu từ Võ Chí Công và kết nối với Quốc lộ 32, dự kiến hoàn thành năm 2027, sẽ kết nối tây Hồ Tây với Bắc Từ Liêm, Đan Phượng và phía tây thành phố.

Hạ tầng giao thông khu vực tây Hồ Tây.

Ngoài giao thông đường bộ, metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) dự kiến bổ sung lựa chọn vận tải công cộng khối lượng lớn cho khu vực. Tuyến kết nối trực tiếp khu đô thị với trung tâm Hà Nội, dài khoảng 11,5 km, gồm 8 ga ngầm, 2 ga trên cao và depot tại Xuân Đỉnh, mục tiêu vận hành vào năm 2029.

Khi cùng hoàn thành, tuyến metro, tuyến vành đai và các tuyến hướng tâm được kỳ vọng hình thành mạng lưới giao thông rộng hơn. Qua đó, các dự án mở rộng lựa chọn di chuyển của người dân và hỗ trợ sự phát triển của trung tâm việc làm và dịch vụ tây Hồ Tây.

Starlake ở trung tâm mạng lưới hạ tầng

Tọa lạc tại tây Hồ Tây, Starlake hưởng lợi từ việc cải thiện mạng lưới giao thông xung quanh. Khu đô thị rộng 186,6 ha này do Daewoo E&C đầu tư và phát triển. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án dành khoảng 16% diện tích đất cho nhà ở, phần lớn quỹ đất còn lại được quy hoạch cho khu hành chính, văn phòng, khách sạn, không gian thương mại, công viên, cây xanh và mặt nước. Cách phân bổ này đặt phát triển nhà ở trong quy hoạch đô thị tổng thể rộng hơn và giới hạn tỷ lệ đất dành cho nhà ở.

Starlake The Prime K8CT1 - Westlake Edition tiếp giáp đường Võ Chí Công.

Các cơ sở thương mại và dịch vụ của Starlake cũng dần thành hình. Khách sạn Shilla Monogram Hanoi và tòa tháp IFC Hanoi đã đi vào hoạt động, trong khi Thiso Mall - Emart và Westlake Square Hanoi do Takashimaya phát triển dự kiến khai trương vào quý II/2027. Các hạng mục bán lẻ dự kiến này sẽ đưa thêm hoạt động mua sắm, ẩm thực và dịch vụ hàng ngày vào khu đô thị, bổ trợ cho hệ thống khách sạn và văn phòng hiện có.

Với cư dân Starlake, giá trị của sự kết hợp kỳ vọng mang đến môi trường sống đầy đủ hơn, có nhiều lựa chọn làm việc, mua sắm và thư giãn ngay gần nhà.

The Prime K8CT1 - West Lake Edition chuẩn bị ra mắt tại Starlake

Starlake The Prime K8CT1 chuẩn bị ra mắt thị trường khi tây Hồ Tây tiến tới một môi trường đô thị hoàn chỉnh hơn. Với mật độ xây dựng 32%, dự án gồm bốn tòa chung cư 23 tầng với 656 căn hộ và hai tầng hầm liên thông. Dự án tiếp giáp đường Võ Chí Công và tuyến đường 40 m đã hoàn thiện, dự kiến sớm được kết nối thông sang Võ Chí Công, hỗ trợ di chuyển về hướng Hồ Tây, cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài.

The Prime K8CT1 phiên bản Westlake Edition sở hữu vị trí dọc trục Võ Chí Công, thuận tiện tiếp cận Hồ Tây và hệ thống thương mại, dịch vụ tại Starlake. Dự án được quy hoạch với bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng tập, golf trong nhà, khu vui chơi trẻ em, kết nối cùng cảnh quan và hồ điều hòa rộng khoảng 4,5 ha.

Starlake The Prime K8CT1 - Westlake Edition. Ảnh phối cảnh.

Sự phát triển của khu văn phòng, thương mại và hành chính tại tây Hồ Tây được kỳ vọng kéo theo nhu cầu nhà ở gần nơi làm việc. Khi khu vực dần phát huy vai trò trung tâm việc làm mới, lực lượng chuyên gia, nhà quản lý và nhân sự làm việc tại đây có thể tạo thêm nhu cầu ở thực lẫn cho thuê.

Trong bối cảnh đó, The Prime K8CT1 - Westlake Edition bổ sung nguồn cung nhà ở mới trong quỹ đất đã quy hoạch của Starlake. Dự án ra mắt khi hạ tầng kết nối và tiện ích hàng ngày dần hoàn thiện, giúp người mua có thêm cơ sở đánh giá vị trí, hệ thống tiện ích và tiến độ xây dựng trong tương quan với sự phát triển chung của tây Hồ Tây.