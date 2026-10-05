Starlake The Prime bắt tay BoConcept nâng tầm không gian sống

Chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp Starlake The Prime K8CT1 vừa công bố hợp tác BoConcept - thương hiệu nội thất Đan Mạch hơn 70 năm tuổi, có mặt tại hơn 60 quốc gia.

Trong khuôn khổ hợp tác, BoConcept cung cấp nội thất rời và tham gia tư vấn lựa chọn phong cách bài trí cho hai căn hộ mẫu trước thời điểm ra mắt thị trường. Sự hợp tác được hình thành từ nét tương đồng trong ngôn ngữ thiết kế và triết lý phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp.

Điều đáng chú ý trong hợp tác này đến từ sự kết hợp giữa hai thương hiệu đã khẳng định vị thế trong phân khúc của mình, cùng hướng đến chuẩn mực chung về thẩm mỹ, chất lượng cùng trải nghiệm sống.

Lý do chủ đầu tư dự án chọn hợp tác thương hiệu BoConcept

Không gian sống cao cấp không nhất thiết được định nghĩa bằng sự cầu kỳ hay số lượng đồ nội thất hiện diện bên trong. Giá trị thực sự có thể đến từ cách từng m2 được tổ chức hợp lý, ánh sáng, màu sắc và vật liệu tương tác với nhau, hay đơn giản là cảm giác riêng tư và thư thái mỗi khi trở về nhà.

Đại diện Daewoo E&C và BoConcept tại lễ ký kết hợp tác.

Tại Starlake The Prime K8CT1, tư duy tổ chức không gian mang dấu ấn Hàn Quốc của dự án được kết hợp với tinh thần thiết kế Đan Mạch từ BoConcept. Sự giao thoa giữa hai ngôn ngữ thiết kế được kỳ vọng tạo nên lớp trải nghiệm khác biệt, góp phần định hình rõ nét hơn phong cách sống mà dự án hướng đến.

Triết lý này đặc biệt phù hợp Starlake The Prime K8CT1, khi dự án phát triển đa dạng loại hình căn hộ, từ một đến bốn phòng ngủ và penthouse. Với sự tham gia tư vấn của BoConcept, mỗi chủ nhân có thể kiến tạo phiên bản không gian sống mang dấu ấn riêng, thay vì lựa chọn căn hộ được hoàn thiện theo cùng khuôn mẫu.

Điểm chạm để BoConcept tìm thấy sự phù hợp ở Starlake The Prime

Ở chiều ngược lại, Starlake The Prime K8CT1 cũng là điểm đến có chủ đích của BoConcept tại thị trường Hà Nội. Dự án nằm trong khu đô thị Starlake tây Hồ Tây, với khoảng 16% quỹ đất được dành cho chức năng ở, phần còn lại ưu tiên phát triển trung tâm hành chính, văn phòng, khách sạn và thương mại. Đây là tỷ lệ quy hoạch hiếm gặp tại Hà Nội, tạo ra cộng đồng cư dân có mức sống và thẩm mỹ tương đồng với tệp khách hàng mà BoConcept đang phục vụ trên toàn cầu.

Căn hộ mẫu Starlake The Prime K8CT1, với nội thất do BoConcept đồng hành lựa chọn và bài trí.

Ngoài ra, sự hiện diện của thương hiệu quốc tế như Takashimaya - West lake square, Thiso Mall với E-mart, khách sạn Shilla monogram hay văn phòng hạng A IFC… hình thành khu vực sống, làm việc và giải trí đồng bộ ngay giữa lòng Hà Nội. Đây cũng là dự án tiếp theo của phân khu Starlake The Prime, nối tiếp K8HH1 đã mở bán thành công vào cuối năm ngoái, cho thấy sức hút thực tế của phân khu này với nhóm khách hàng mà BoConcept đang hướng đến.

BoConcept đánh giá cộng đồng cư dân tại Starlake The Prime thuộc phân khúc khách hàng đặc thù hàng đầu Hà Nội. Đây là nhóm chủ nhân sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và yêu cầu cao đối với chất lượng không gian sống.

Một không gian, hai ngôn ngữ thiết kế

Sự kết hợp giữa hai thương hiệu, một bên am hiểu tư duy tổ chức không gian sống của thị trường châu Á, một bên có kinh nghiệm thiết kế nội thất Bắc Âu, được kỳ vọng mang lại trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân, thay vì không gian nội thất mang tính lắp đặt thông thường.

Phối cảnh dự án Starlake The Prime K8CT1. Ảnh: Daewoo E&C.

Tại căn hộ mẫu, phòng khách, phòng ăn và bếp được tổ chức liên hoàn theo mô hình LDK (living - dining - kitchen), kết hợp cùng nội thất BoConcept, tạo nên không gian sang trọng nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, riêng tư. Mỗi căn hộ đều có tiền sảnh lối vào (foyer) riêng trước khi bước vào khu vực sinh hoạt chính, góp phần định hình cảm giác đẳng cấp ngay từ khoảnh khắc bước chân vào nhà.

Phòng khách, phòng ăn và bếp được tổ chức liên hoàn theo mô hình LDK (living - dining - kitchen).

Starlake The Prime K8CT1 là dự án tiếp theo thuộc phân khu Starlake The Prime tọa lạc tại khu đô thị Starlake tây Hồ Tây (Hà Nội) tiếp giáp đường Võ Chí Công, do Daewoo E&C xây dựng và phát triển.

Dự án được phát triển trên quỹ đất 23.168 m2, gồm bốn tòa căn hộ cao 23 tầng, hai tầng hầm liên thông và 656 căn hộ, mật độ xây dựng 32%. Cư dân có thể tiếp cận hệ thống cảnh quan của Starlake, hồ điều hòa rộng khoảng 4,5 ha, cùng tiện ích nội khu như bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym, golf và khu vui chơi trẻ em.

Dự án cũng tích hợp công nghệ smarthome, cho phép điều khiển ánh sáng, rèm cửa và điều hòa qua thiết bị di động, cùng giải pháp nhận diện khuôn mặt (Face ID), kiểm soát khách và mở cửa từ xa.