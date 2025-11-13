Starlake kỳ vọng thành trung tâm hành chính và kinh tế mới của Hà Nội

Hà Nội đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, từng bước thực hiện hóa tầm nhìn trở thành thủ đô hành chính và văn hóa, tương tự mô hình Canberra (Australia), Sejong (Hàn Quốc).

Trong chiến lược phát triển đó, khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) được quy hoạch là nơi hội tụ hệ thống cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương cùng không gian đô thị hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trung tâm hành chính và kinh tế mới của thủ đô

Với tổng diện tích 186,6 ha, Starlake được định hướng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế và ngoại giao mới của Hà Nội. Dự án bao gồm khu trụ sở cơ quan Chính phủ, khu dân cư cao cấp, tổ hợp văn phòng, khách sạn, thương mại, cùng hệ thống công viên, hồ điều hòa và tiện ích công cộng hoàn chỉnh.

Toàn cảnh khu đô thị Starlake, trung tâm hành chính mới phía tây Hà Nội. Ảnh phối cảnh: Daewoo E&C.

Theo kế hoạch được Chính phủ phê duyệt, khoảng 13 bộ và cơ quan ngang bộ sẽ di dời, xây dựng trụ sở mới tại Starlake trên quỹ đất 35 ha nằm dọc trục lõi trung tâm của khu đô thị. Giai đoạn 2026-2030 sẽ khởi công xây dựng và di dời các cơ quan có nhu cầu cấp thiết; tiếp đó, 2030-2035 sẽ hoàn thiện trụ sở các bộ, ngành còn lại cùng công trình công cộng liên quan. Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) là đơn vị đầu tiên hoàn thiện tòa nhà tại lô B14 và đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

“Sự quy tụ của các cơ quan đầu não này hứa hẹn đưa Starlake trở thành trung tâm hành chính mới của Hà Nội, đồng thời nâng tầm giá trị và tầm vóc quy hoạch đô thị khu vực phía tây”, đại diện Daewoo E&C chia sẻ.

Chủ đầu tư cam kết triển khai dự án đúng quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, duy trì mật độ xây dựng thấp (chỉ 16% dành cho nhà ở), cùng hệ số sử dụng đất thấp và tỷ lệ cây xanh cao, đảm bảo môi trường sống trong lành, thoáng đãng. Hạ tầng giao thông và tiện ích được đầu tư đồng bộ, tạo kết nối liền mạch giữa Starlake với các tuyến vành đai 2, 3, đại lộ Nguyễn Văn Huyên kéo dài (vành đai 2,5), cùng tuyến metro số 2 và 4, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm và các khu vực trọng điểm của thủ đô.

Hệ thống công viên và hồ cảnh quan tại Starlake, biểu tượng cho quy hoạch đô thị bền vững. Ảnh phối cảnh: Daewoo E&C.

Song song đó, Starlake đang dần hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa, bao gồm chuyên gia quốc tế, doanh nhân và các gia đình thành đạt, những người cùng hướng tới giá trị sống văn minh, hiện đại và bền vững.

Starlake The Prime - biểu tượng nhà ở danh giá

“Trophy Home” là thuật ngữ chỉ những bất động sản cao cấp nhất, thuộc top 1-2% tại Mỹ, được đặc trưng bởi môi trường sống hiếm có trong các không gian nhà ở thông thường. Ở nhiều quốc gia, khái niệm “ngôi nhà” không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng thể hiện vị thế xã hội, được giới thượng lưu đặc biệt quan tâm.

Hòa theo xu hướng đó, Daewoo E&C ra mắt The Prime - dự án căn hộ cao cấp giai đoạn 2 của khu đô thị Starlake. The Prime tọa lạc ngay đường Võ Chí Công, kết nối linh hoạt tới các trục giao thông huyết mạch như Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng và Nguyễn Văn Huyên kéo dài, đồng thời được trang bị hệ thống tiện ích thông minh, thiết kế hiện đại và giá trị đầu tư bền vững.

Starlake The Prime tọa lạc ngay gần Hồ Tây. Ảnh: Daewoo E&C.

The Prime với 960 căn hộ cao cấp, sở hữu công viên trung tâm rộng tới 0,6 ha giữa hai tiểu khu. Trên đà trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Starlake, thân tòa nhà được thiết kế theo phong cách tường kính hiện đại và toàn bộ phần kết cấu ngoại thất sẽ được thi công trực tiếp bởi Daewoo E&C Vina, đảm bảo chất lượng công trình tối ưu.

Điểm nổi bật của The Prime là hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư toàn diện, như không gian sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym, sauna, khu golf trong nhà, khu vui chơi trẻ em, cùng hệ thống smarthome được trang bị cho từng căn hộ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả đều được quy hoạch khép kín, đảm bảo tính riêng tư, an toàn và đẳng cấp cho cư dân.

Ngoài ra, cư dân The Prime còn được thụ hưởng trọn vẹn tiện ích của toàn khu Starlake như hệ thống trường học quốc tế, khu thể thao, trung tâm văn hóa và khu mua sắm cao cấp. Trong thời gian tới, tại Starlake City sẽ xuất hiện nhiều trung tâm thương mại quy mô lớn, hợp tác cùng Toshin, Thiso Mall và Emart, hứa hẹn mang đến không gian mua sắm - giải trí hiện đại và sầm uất.

Phối cảnh dự án Starlake The Prime, biểu tượng sống tinh hoa giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Daewoo E&C.

Sở hữu tiêu chuẩn xây dựng nghiêm ngặt và công nghệ tiên tiến từ Daewoo E&C, The Prime được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của phong cách sống hiện đại. Với tầm nhìn quy hoạch dài hạn, hạ tầng đồng bộ và định hướng phát triển bền vững, Starlake The Prime được kỳ vọng là biểu tượng mới của phong cách sống thượng lưu và tinh tế giữa trung tâm hành chính mới của thủ đô.