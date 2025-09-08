Tây Ban Nha viết tiếp hành trình bất khả chiến bại

Rạng sáng 8/9, Tây Ban Nha phô diễn sức mạnh với chiến thắng 6-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân khách tại vòng loại World Cup 2026.

Tây Ban Nha thắng áp đảo Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng này không chỉ giúp Tây Ban Nha củng cố vị trí trên bảng xếp hạng vòng loại mà còn kéo dài chuỗi thành tích ấn tượng của họ. Cụ thể, "La Roja" trải qua 26 trận đấu liên tiếp không biết đến mùi thất bại, với 21 chiến thắng và 5 trận hòa.

Đây là một thành tích đáng nể, đưa tập thể Tây Ban Nha hiện tại đứng thứ hai trong lịch sử bóng đá nước này về chuỗi trận bất bại ở các giải đấu chính thức.

Kỷ lục hiện tại vẫn thuộc về tập thể Tây Ban Nha dưới thời HLV Vicente del Bosque trong giai đoạn 2010 đến 2013, với 29 trận bất bại. Trong đó, đội giành được 24 chiến thắng và 5 trận hòa. Thành công này không chỉ phản ánh sự ổn định của đội tuyển mà còn cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Tây Ban Nha qua từng năm.

Theo Opta, đây cũng là trận thua đậm nhất lịch sử đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ từng nhận trên sân nhà trong thế kỷ 21. Các khán giả Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại Konya thậm chí đã la ó đội nhà khi Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ 5.

Sau 2 lượt trận của bảng E, Tây Ban Nha dẫn đầu với 6 điểm sau hai trận. Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ cùng có 3 điểm, trong khi Bulgaria đứng cuối bảng với 0 điểm.

