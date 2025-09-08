Chiến thuật Nhật cho bóng đá Thái Lan trên đà phá sản

Ông Ishii Masatada là HLV người Nhật Bản duy nhất còn tiếp tục nắm giữa 1 trong 3 ghế HLV quan trọng nhất của các đội tuyển Thái Lan.

Ghế HLV của ông Ishii Masatada đang lung lay.

Nhưng xem ra, thất bại ở King’s Cup 2025 của đội tuyển Thái Lan đặt vị thuyền trưởng này vào thế chông chênh và có thể nối gót 2 người đồng hương để quy cố hương sớm.

Những nốt trầm xao xuyến

Kể từ khi giữ vị trí Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) tháng 2/2024, Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam) hướng đến nguồn HLV người Nhật như định hướng để xây dựng chiến thuật cho các ĐTQG Thái Lan. Chỉ cần một vài trận không đem đến cảm giác hài lòng cho người xem ở vòng loại World Cup 2026, HLV Mano Polking lập tức bị sa thải dù mang về 2 chức vô địch AFF Cup (2020, 2022) cho ĐT Thái Lan.

Thế chỗ HLV đương nhiệm của Công an Hà Nội là HLV đến từ Nhật Bản, ông Ishii Masatada. Nối tiếp sau đó, FAT tiếp tục bổ nhiệm 2 chiến lược gia đến từ xứ mặt trời mọc là ông Futoshi Ikeda dẫn dắt ĐT nữ Thái Lan và HLV Takayuki Nishigaya làm thuyền trưởng U23 Thái Lan.

Nhưng khi phút huy hoàng chưa đến thì bầu trời u ám xuất hiện. Ông Ishii Masatada chỉ đem đến sự hứng khởi trong những trận đấu giao hữu ở thời điểm ra mắt. Còn sau đó, Thái Lan dưới thời vị chiến lược gia người Nhật này cũng không khá hơn so với dưới trướng của ông Mano Polking, thậm chí tệ hơn, cụ thể là thua ĐT Việt Nam cả 2 trận chung kết AFF Cup 2024 để qua đó, chính thức bị tước ngôi.

Nỗi thất vọng càng dày thêm khi trong trận đấu then chốt để quyết định ngôi đầu bảng D ở vòng loại, vị trí duy nhất giành vé dự VCK Asian Cup 2027, Thái Lan nhận thất bại 1-3 trước Turkmenistan. Nếu nhìn trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng Trung Á đứng kém Thái Lan đến 37 bậc. Thất bại chua chat này giáng đòn mạnh vào mục tiêu dự Asian Cup 2027 của Thái Lan bởi chiếc vé xa dần tầm với.

Thay Mano Polking trên ghế HLV, nhưng Ishii Masatada chưa mang đến sự khởi sắc cho tuyển Thái Lan.

Trong vòng xoáy tít mù của chiếc ghế thuyền trưởng dưới trướng của các HLV người Nhật, 2 người đồng hương được nhắc tên trên của ông Ishii Masatada thậm chí còn gieo rắc nỗi thất vọng lớn hơn. Năm trận giao hữu không thắng, FAT cảm nhận được giấc mơ lấy lại HCV SEA Games của U23 Thái Lan vào cuối năm nay tại đất Thái trở nên mơ hồ nên đã lập tức sa thải ông Takayuki Nishigaya ngay trước thềm giải U23 Đông Nam Á 2025.

Chiếc vé dự giải nữ châu Á 2026 bị mất một cách đau đớn vào tay đối thủ dưới cơ là ĐT nữ Ấn Độ dù có lợi thế sân nhà, FAT vẫn giữ chút kiên nhẫn để trao cho ông Futoshi Ikeda một cơ hội tiếp tục cầm quân ở ĐT nữ Thái Lan tại giải nữ Đông Nam Á 2025 vào tháng 8. Tuy vậy, niềm tin mong manh cuối cùng cũng vụt tắt bởi ông Futoshi Ikeda chỉ cùng ĐT nữ Thái Lan đứng thứ tư chung cuộc.

Kết quả nghèo nàn này buộc FAT cũng phải sa thải ông Futoshi Ikeda để hy vọng người mới sẽ đem đến luồng sinh khí mới cho tham vọng huy chương vàng SEA Games 2025.

Hy vọng nào cho ông Ishii Masatada?

Trở lại với vị trí của ông Ishii Masatada ở ĐT Thái Lan, King’s Cup 2025 là giải giao hữu nhưng với giới mộ điệu, truyền thông Thái Lan thì đó là giải đấu cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa rất lớn.

Nhưng những gì mà vị chiếc lược gia người Nhật mang thể hiện ở đội tuyển xứ Chùa vàng đem lại nỗi thất vọng lớn. Thắng Fiji 3-0 ở bán kết, tờ Siamsport của Thái Lan cho rằng đó không quá to tát bởi “đó là điều phải đến”, thậm chí bị đánh giá “dưới mức cho phép” khi bại tướng kém chủ nhà đến 48 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Thái Lan vừa thất bại ở chung kết King's Cup 2025 trước Iraq.

Ở trận đấu cần thể hiện nhất là gặp Iraq tại chung kết, HLV Ishii Masatada thể hiện sự bất lực khi đứng nhìn chủ nhà rơi vào một cuộc hỗn loạn, thiếu kiềm chế về tinh thần trước sự khiêu khích của đối phương và nhạt nhòa về chuyên môn. Cần biết, Thái Lan chơi hơn người từ phút 75 nhưng cũng không thể xoay chuyển được tình thế trước khi Iraq bị đuổi thêm 1 cầu thủ ở phút bù giờ.

Từ chỗ được tính nhiệm bằng một đội quân ba người nhưng đến thời điểm này, chỉ còn mỗi HLV Ishii Masatada lẻ loi bám trụ ở vị trí HLV trưởng Thái Lan. Quyết định lần lượt sa thải 2 thuyền trưởng ở U23 Thái Lan và ĐT nữ Thái Lan như một sự thừa nhận, chiến thuật Nhật Bản đang dần phá sản.

Với những bước đi loạng choạng của đội tuyển Thái Lan trong thời gian qua, ông Ishii Masatada cũng có thể ra đi để chấm dứt hoàn toàn “chiến thuật Nhật” ở bóng đá Thái Lan cũng không phải là bất ngờ!