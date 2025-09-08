‘Đội hình trong mơ’ đứng sau Alcaraz

Thành công của một VĐV đỉnh cao không chỉ đến từ tài năng cá nhân mà còn nhờ vào tập thể đồng hành.

Carlos Alcaraz vừa vô địch US Open 2025.

Với Carlos Alcaraz, điều này càng đúng hơn bao giờ hết. Tân vương US Open 2025 hiện là tay vợt duy nhất sở hữu ê-kíp hùng hậu lên tới 10 người, hoạt động như một “cỗ máy” hoàn hảo phía sau.

Từ khi thức giấc cho tới lúc đi ngủ, Alcaraz luôn có đội ngũ túc trực để chăm lo từng chi tiết. Hai HLV Juan Carlos Ferrero và Samuel Lopez thay phiên nhau định hình chiến thuật; hai chuyên gia thể lực Alberto Lledo và Alex Sanchez giúp anh duy trì sức bền; bộ đôi vật lý trị liệu Juanjo Moreno và Fran Rubio kịp thời xử lý mọi chấn thương; bác sĩ Juanjo Lopez theo dõi sát tình trạng sức khỏe; trong khi người đại diện Albert Molina giải quyết những công việc ngoài sân đấu. Đặc biệt, em trai Alvaro còn thường xuyên làm sparring partner (người tập đôi), trở thành bạn tập tin cậy.

Không chỉ dừng ở khía cạnh thể chất, Alcaraz còn chú trọng tới yếu tố tinh thần và hình ảnh. Anh làm việc cùng nhà tâm lý học Isabel Balaguer để giữ vững sự cân bằng và mời riêng một giáo viên tiếng Anh, giúp bản thân tự tin giao tiếp với truyền thông và khán giả quốc tế.

Bên cạnh đó, gia đình vẫn là điểm tựa không thể thiếu. Hình ảnh người chú Tomas Noguera sát cánh bên cha của Alcaraz đã trở nên quen thuộc. Ông không chỉ hỗ trợ công việc hậu cần - như việc thuê ngôi nhà mới ở Wimbledon rộng rãi hơn để cả ê-kíp có chỗ sinh hoạt - mà còn theo sát từng chặng đường của cháu trai trong tour đấu tại Mỹ.

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với Jannik Sinner và thế hệ tay vợt trẻ, Alcaraz đang chứng minh anh không chỉ mạnh mẽ nhờ tài năng thiên bẩm mà còn bởi một tập thể tận tụy phía sau. Chính đội hình trong mơ ấy đã góp phần đưa ngôi sao người Tây Ban Nha trở thành tay vợt số một thế giới ở thời điểm hiện tại.