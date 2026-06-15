Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde: Yamal vào sân

23h đêm 15/6, Tây Ban Nha ra quân đầy khó khăn trước đối thủ hạng 64 FIFA tại bảng H trên sân Mercedes-Benz.

Với tư cách là đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Theo siêu máy tính Opta, "La Roja" có xác suất đăng quang cao nhất giải đấu với 16%. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luis de la Fuente vẫn phải đối mặt với những nghi ngờ khi nhìn vào thành tích gần đây tại World Cup.

Kể từ sau chức vô địch năm 2010, Tây Ban Nha chưa thể tái hiện thành công trên sân khấu thế giới. Trong ba kỳ World Cup gần nhất, họ đều dừng bước trước vòng tứ kết, và chỉ giành một chiến thắng trong 6 trận gần nhất tại vòng chung kết World Cup. Vì vậy, trận mở màn gặp Cape Verde sẽ là cơ hội để đại diện bán đảo Iberia chứng minh họ đã sẵn sàng trở lại với vị thế của một ứng viên vô địch.

Trong khi đó, Cape Verde đang viết nên câu chuyện lịch sử.Kể từ năm 1975, đội bóng châu Phi từng bước phát triển và cuối cùng có lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Thành tích vòng loại ấn tượng với sáu chiến thắng trong bảy trận gần nhất cho thấy Cape Verde không đến giải đấu chỉ để trải nghiệm.

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Cape Verde có lý do để tự tin khi họ chỉ thua một trong 13 trận gần nhất trước các đội tuyển châu Âu, bên cạnh năm trận liên tiếp gần đây đều có bàn thắng trong hiệp một.