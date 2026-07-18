Tây Ban Nha 0-0 Argentina: Yamal bỏ lỡ cơ hội

Ngay những phút đầu, Lamine Yamal đã có cơ hội đối mặt Emiliano Martinez nhưng không thể tận dụng để mở tỷ số ở chung kết World Cup.

Chỉ trong ít phút đầu, Lamine Yamal hai lần được trao cơ hội mở tỷ số ở chung kết World Cup. Tuy nhiên, nỗ lực dứt điểm của sao trẻ sinh năm 2007 đều không thắng được hàng thủ Argentina.

Yamal suýt mở tỷ số.



Theo nhiều chuyên gia, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn nhờ phong độ ổn định và hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vừa đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết, trận đấu mà Mikel Oyarzabal và Pedro Porro lập công. Đáng chú ý, "La Roja" chỉ cho đối thủ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng (xG), tiếp tục duy trì thành tích phòng ngự ấn tượng tại giải.

Sau trận hòa Cape Verde ở lượt mở màn, Tây Ban Nha thắng liên tiếp sáu trận và lập kỷ lục giữ sạch lưới sáu trận trong cùng một kỳ World Cup. Đội bóng xứ bò tót cũng đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại kể từ thất bại trước Colombia vào tháng 3/2024. Nếu đăng quang, họ sẽ thiết lập kỷ lục mới về chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

Leo Messi so tài với Lamine Yamal là màn đối đầu đáng chờ đợi. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Argentina không có hàng thủ chắc chắn như đối thủ khi đã trải qua năm trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của đội bóng Nam Mỹ vẫn là nỗi khiếp sợ với mọi đối thủ. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đã ghi ít nhất hai bàn ở mọi trận đấu tại World Cup 2026 và dẫn đầu giải với 19 pha lập công.

Lionel Messi tiếp tục là đầu tàu trên hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina. Chính anh đã kiến tạo để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn giúp đội nhà ngược dòng đánh bại Anh 2-1 ở bán kết.

Nếu vượt qua Tây Ban Nha, Argentina sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Trong khi đó, Tây Ban Nha đứng trước cơ hội giành danh hiệu thế giới thứ hai trong lịch sử, hứa hẹn tạo nên màn thư hùng đáng chờ đợi nhất của bóng đá thế giới trong năm 2026.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.