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Thế giới

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga phóng tên lửa từ lòng biển

  • Thứ năm, 4/6/2026 16:16 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Hạm đội Phương Bắc vừa công bố video thử nghiệm vũ khí của tàu ngầm chiến lược Arkhangelsk tại vùng biển Bắc Cực.

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Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk của Nga tham gia một cuộc diễn tập. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, khí tài này đã tiêu diệt thành công một mục tiêu giả định cách vị trí phóng 200 km.

Theo thông báo chính thức từ Bộ tư lệnh Hạm đội Phương Bắc, tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk đã thực hiện bài kiểm tra bắn đạn thật trong trạng thái lặn hoàn toàn dưới mặt nước tại Biển Barents. Vũ khí được triển khai là tên lửa hành trình Oniks. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu mô phỏng tàu chiến mặt nước của đối phương ở khoảng cách khoảng 200 km.

Arkhangelsk là tàu ngầm thứ ba được chế tạo trong Dự án 885M Yasen-M của Nga. Đây là cấu hình cải tiến sâu từ các tàu ngầm thế hệ thứ tư, tập trung vào việc tối ưu hóa cấu trúc để giảm thiểu trường âm phát thải. Đặc tính này giúp phương tiện hạn chế khả năng bị các hệ thống định vị thủy âm của đối phương phát hiện và bám bắt.

Bên cạnh dòng tên lửa Oniks vừa thử nghiệm, tàu ngầm lớp Yasen-M sở hữu cấu trúc khoang phóng đa năng, cho phép tích hợp các loại vũ khí dẫn đường tầm xa chiến lược bao gồm tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu thanh Tsirkon.

Tàu ngầm Arkhangelsk chính thức gia nhập biên chế của Hạm đội Phương Bắc từ tháng 12/2024.

Trong chuyến kiểm tra thực tế vào năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá đây là lớp tàu ngầm hiện đại, sở hữu trang bị kỹ thuật tối tân và đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ đa dạng.

Ông nhấn mạnh các tàu thuộc Dự án 885M Yasen-M được thiết kế với năng lực tác chiến toàn diện, cho phép tấn công hủy diệt đồng thời các mục tiêu dưới mặt nước, tàu mặt nước và căn cứ nằm sâu trong đất liền.

Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk của Nga phóng tên lửa từ lòng biển Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk của Nga đã thực hiện bài kiểm tra bắn đạn thật trong trạng thái lặn hoàn toàn dưới mặt nước tại Biển Barents.

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An Hòa

Nga Tàu ngầm Nga Oniks 885M Yasen-M Siêu thanh Tsirkon Tàu ngầm hạt nhân Dưới mặt nước

  • Tàu ngầm

    Tàu ngầm

    Tàu ngầm là loại tàu đặc biệt hoạt động dưới nước. Nhiều quốc gia có lực lượng hải quân sử dụng tàu ngầm cho mục đích quân sự. Tàu ngầm cũng được sử dụng cho vận chuyển hàng hải và nghiên cứu khoa học ở đại dương cũng như ở vùng nước ngọt, giúp đạt tới độ sâu vượt quá khả năng lặn của con người. Tàu ngầm được phát triển nhanh từ khoảng thế kỷ 19, đặc biệt là qua Thế chiến I và Thế chiến II. Chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới do nhà vật lý người Hà Lan Cornelius Van Drebbel chế tạo vào thế kỷ 17.

    Bạn có biết: Mỹ và Triều Tiên là hai quốc gia sở hữu nhiều tàu ngầm nhất thế giới.

    • Người sáng chế: Cornelius Van Drebbel
    • Thời gian: 1620
    • Nguyên lý hoạt động: Dựa vào Định luật Archimedes và Định luật Pascal

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