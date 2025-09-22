Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm TP.HCM

Thủy thủ đoàn sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao.

Chiều 22/9, tàu tuần tra xa bờ HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh với thủy thủ đoàn gồm 185 sỹ quan, thủy thủ đã cập Cảng quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày.

Dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam cùng dự lễ đón tàu.

Chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh của tàu hải quân Hoàng gia Anh diễn ra vào thời điểm Vương quốc Anh và Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai quốc gia đang ngày càng được củng cố và phát triển.

Bày tỏ niềm vui đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy tàu HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp cho biết chuyến thăm lần này không chỉ là cơ hội tăng cường hợp tác của Hải quân Hoàng gia Anh với các đối tác Việt Nam mà còn là sự khẳng định cam kết không ngừng của Vương quốc Anh trong thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, thủy thủ đoàn tàu HSM Richmond gồm 185 sỹ quan, thủy thủ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sỹ hải quân Việt Nam và tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh tại Thành phố.

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Richmond thuộc lớp Type 23 được Hải quân Anh chế tạo và đưa vào biên chế từ năm 1993. Tàu có chiều dài 133 m; ngang 16,1 m; mớn nước 7,3 m; trọng tải tối đa 4.900 tấn. Vận tốc tàu có thể đạt 52 km/h với tầm hoạt động lên tới 14.000 km.

Tàu HMS Richmond được trang bị hệ thống Sea Gnat để phòng thủ trước sự tấn công từ ngư lôi của đối phương và thiết bị sonar Type 2150 để phát hiện các mục tiêu dưới mặt nước.

HMS Richmond được trang bị hệ thống vũ khí đa dạng gồm 8 tên lửa chống hạm Harpoon; 2 ngư lôi Sting Ray; một pháo tự động MK8 sử dụng cỡ đạn 113 mm; 2 pháo DS30M Mk2 cùng hệ thống phóng thẳng đứng GWS-35 chứa 32 tên lửa tầm ngắn Sea Ceptor.

Ngoài ra, tàu còn có sân đáp trực thăng đủ rộng cho một trực thăng đa nhiệm Westland Wildcat HMA2.

Tàu HSM Richmond được sử dụng trong các nhiệm vụ săn tàu ngầm; chống cướp biển, tội phạm xuyên biên giới và hỗ trợ nhân đạo.

Tàu HMS Richmond đã từng thực hiện chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng vào năm 2021.