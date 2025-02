Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự Bộ Tham mưu Hải quân và Vùng 3 Hải quân

Theo đó, thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, nhận quyết định giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân.

Chủ trì hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến của Đại tá Nguyễn Văn Đồng trong quá trình công tác tại Vùng 3 Hải quân.

Tư lệnh Vùng 3 Hải quân mong muốn, trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Văn Đồng tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tham mưu Hải quân lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân cũng yêu cầu Đại tá Vũ Đình Hiển trên cương vị công tác mới nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận công việc cùng với Đảng ủy Phòng Tham mưu Vùng 3 tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật công tác, tập trung lãnh đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn, nhất là các nhiệm vụ được trên giao trong thời gian tới.

Cùng đó, Đại tá Vũ Đình Hiển cần thường xuyên tham mưu kịp thời cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân những giải pháp, biện pháp hiệu quả trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.

