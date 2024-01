Tàu du lịch lớn nhất thế giới trước chuyến ra khơi đầu tiên

Con tàu du lịch lớn nhất thế giới đã được nhìn thấy ở vùng biển Caribe trước chuyến hành trình đầu tiên, được nhiều người mong đợi vào cuối tháng 1.

"Icon of the Seas" đã đến Ponce, Puerto Rico vào ngày 2/1. Ảnh: AP.

Con tàu mang tên "Icon of the Seas" (Biểu tượng của biển) thuộc hãng tàu du lịch Royal Caribbean đã được chụp ảnh lại khi đến cảng Ponce ở Puerto Rico để “kiểm tra theo quy định”.

“Ôi nhìn xem ai vừa mới đến cảng Ponce, Puerto Rico sáng nay!”, Michael Bayley - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Royal Caribbean International - viết trên Facebook hôm 2/1.

Ông cho biết con tàu sẽ phải trải qua nhiều quy trình kiểm tra trong những ngày tới và công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt chính thức đang diễn ra suôn sẻ.

Con tàu du lịch lớn nhất thế giới dự kiến đón những hành khách đầu tiên trong chuyến ra khơi vào ngày 27/1 tại Miami, Florida (Mỹ). Chuyến đi này sẽ kéo dài trong 7 ngày xung quanh vùng biển Caribe, theo CNN.

Con tàu khổng lồ với sức chứa 5.610 khách và 2.350 thủy thủ đoàn sẽ bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên vào ngày 27/1. Ảnh: AP.

Giai đoạn chuẩn bị cuối cùng

“Trong vài ngày tới, sẽ có nhiều cuộc kiểm tra theo quy định, bốc dỡ hàng hóa, công nhân trong xưởng về nhà, trong khi thêm nhiều thủy thủ đoàn đến cùng với một thành viên đặc biệt”, theo bài đăng của ông Bayley.

Với chiều dài 365 m và rộng 65 m, "Icon of the Seas" được cho là có kích thước gấp 5 lần con tàu Titanic lịch sử. Tàu đạt trọng tải 250.800 tấn, có thể chứa cùng một lúc gần 8.000 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Ông Bayley cho hay con tàu khổng lồ 20 tầng này sẽ đến Miami vào ngày 9/1.

“Icon of the Seas” chính thức được bàn giao cho hãng tàu biển Royal Caribbean tại nhà máy đóng tàu Meyer Turku ở Turku, Phần Lan vào ngày 27/11/2023.

Con tàu mất 900 ngày để chế tạo sẽ hoạt động quanh năm sau khi ra mắt chính thức. Nó cung cấp các chuyến du lịch dài 7 ngày ở Đông hoặc Tây Caribe, nơi hành khách có thể ghé thăm các điểm du lịch nhiệt đới nổi tiếng như Mexico, St. Maarten và Honduras, cũng như hòn đảo tư nhân của Royal Caribbean - CocoCay tại Bahamas - trong hành trình.

Ngoài ra, hành khách trên tàu có thể tận hưởng hàng loạt tiện ích thú vị, bao gồm công viên nước trên biển lớn nhất thế giới, 8 khu phố và khoảng 40 quán bar, khu ăn uống khác nhau.

Con tàu du lịch đã được giao cho Royal Caribbean vào tháng 11/2023. Ảnh: AP.

Màn ra mắt được mong đợi

“Icon of the Seas” có 7 bể bơi phân bổ tại các khu vực khác nhau trên tàu, mang đến những trải nghiệm mới lạ.

Khu Hideaway sẽ là nơi có bể bơi vô cực lơ lửng trên biển đầu tiên trên thế giới, trong khi khu Chill Island đặt 4 trong số 7 bể bơi và có khu vực dành riêng cho người lớn.

Ngoài ra, hành khách cũng có thể thử trò chơi cảm giác mạnh như đu quay dây văng ở khu Thrill Island. Tại đây, hành khách sẽ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khi ngồi trên ghế xích đu và xoay ở độ cao hơn 46,9 m so với mặt nước biển. Khu vực này cũng có thiết bị mô phỏng sóng FlowRider và sân golf mini.

“Hôm nay, chúng tôi không chỉ kỷ niệm một con tàu mới. Đây còn là lễ kỷ niệm của đỉnh cao hơn 50 năm đổi mới và mơ ước tại Royal Caribbean, nhằm tạo ra trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất”, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Royal Caribbean - Jason Liberty - phát biểu trong buổi lễ tại xưởng đóng tàu vào tháng 11/2023.

Lần gần đây nhất "Icon of the Seas" xuất hiện trước công chúng là sau khi ngôi sao bóng đá người Argentina - Lionel Messi - được Royal Caribbean chọn làm gương mặt đại diện cho con tàu.

Người dân được chiêm ngưỡng siêu tàu du lịch cập cảng Ponce trước chuyến hành trình đầu tiên vào cuối tháng 1. Ảnh: AP.

Theo tuyên bố từ hãng, Messi cũng sẽ tham gia lễ kỷ niệm hạ thủy con tàu được ví như “công viên khổng lồ trên biển” này vào cuối tháng 1.

“Tôi rất vui mừng và vinh dự được tham gia cùng Royal Caribbean International để chào mừng sự xuất hiện của ‘Icon of the Seas’. Nó hứa hẹn vượt xa mọi thứ dành cho kỳ nghỉ gia đình, với những điều đáng kinh ngạc chưa từng thấy trước đây”, Messi bày tỏ sự phấn khích trong tuyên bố mới đây.

"Icon of the Seas" đã thu hút rất nhiều sự chú ý kể từ khi con tàu được tiết lộ vào tháng 10/2022. Tuy nhiên, không phải tất cả phản ứng đều tích cực.

"Phản ứng đáng kinh ngạc"

Tháng 7/2023, hình ảnh đầy màu sắc về phần đuôi tàu đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Một số người sau đó đặt biệt danh cho con tàu là “sự quái dị” và “đống suy đồi”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng phản ứng này không có gì đặc biệt bất thường.

“Hình ảnh các con tàu của hãng Royal Caribbean thường gây ra phản ứng mạnh mẽ”, chuyên gia du lịch Stewart Chiron nói với CNN Travel khi được hỏi về phản ứng vào hồi tháng 8/2023.

Hình ảnh con tàu từng gây ra phản ứng trái chiều. Ảnh: AP.

“Những phản hồi tiêu cực đối với ‘Icon of the Sea’ rõ ràng là đến từ người không đi tàu du lịch. Hình ảnh hiện tại khá nhiều màu sắc và mô tả một con tàu cung cấp nhiều lựa chọn. Phản hồi tích cực vượt xa những phản hồi khác”, ông cho biết.

Khi được CNN liên hệ vào thời điểm đó, người phát ngôn của Royal Caribbean không bình luận về hình ảnh. Dù vậy, người này nhấn mạnh “Icon of the Seas” đã nhận được “phản ứng đáng kinh ngạc”, dẫn đến lượng đặt phòng trong tuần cao nhất trong lịch sử hãng.

Royal Caribbean International đã tiêu tốn hơn 2 tỷ USD để thiết kế và đóng con tàu này.

Trước đó, danh hiệu tàu du lịch lớn nhất thế giới thuộc về "Wonder of the Seas" cũng thuộc đội tàu của Royal Caribbean. Tàu "Wonder of the Seas" có chiều dài hơn 362 m với 18 tầng.

Tàu du lịch lớn nhất thế giới Với chiều dài 365 m cùng trọng tải 250.800 tấn, tàu Icon of the Seas có sức chứa tối đa lên tới 7.600 hành khách.