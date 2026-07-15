Tàu chở hóa chất của Na Uy bị tấn công ngoài khơi Oman

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Siêu tàu chở dầu VLCC Mobassa B, một trong hai tàu mà Bộ Quốc phòng UAE cáo buộc bị tên lửa hành trình của Iran tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Vụ việc này xảy ra ngay sau khi Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận một sự cố cách thành phố Qalhat của Oman khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc, trùng khớp với tọa độ của tàu Stolt Magnesium.
Theo Reuters, Stolt Tankers, đơn vị quản lý tàu, xác nhận con tàu bị một "thiết bị bên ngoài chưa xác định" gây ra hỏa hoạn tại buồng máy. Rất may, toàn bộ thuyền viên trên tàu đều an toàn và đã kịp thời dập tắt đám cháy.
Sự cố xảy ra trong bối cảnh khu vực Vùng Vịnh đang đối mặt với những diễn biến an ninh phức tạp, liên quan trực tiếp đến các chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào Iran và những căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz.
Vấn đề Trung Đông
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