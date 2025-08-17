Tàu cao tốc Shinkansen gặp sự cố, hàng nghìn người bị ảnh hưởng

|
Tàu cao tốc Shinkansen tại Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo JR Central, một nhân viên soát vé trên tuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen, nối tỉnh Shiga và Gifu, đã phát hiện thấy mùi khét trong một toa tàu vào tối 15/8.
Khi tàu đến ga Gifu-Hashima, khói bốc lên trong toa tàu buộc khoảng 250 hành khách phải sơ tán. Sự cố khiến các tuyến tàu khác chậm chuyến đến 52 phút, ảnh hưởng đến 3.800 người.
Lực lượng chức năng đã phát hiện đám cháy trong quá trình kiểm tra và đã dập tắt ngọn lửa khoảng 2 giờ sau đó.
Hãng JR Central nêu rõ khói xuất phát từ bộ biến tần để kiểm soát công suất của động cơ, dưới sàn toa thứ 9 của đoàn tàu gồm 16 toa. Đây là dòng tàu cao tốc N700S mới được đưa vào phục vụ tuyến này từ tháng 6 vừa qua.
