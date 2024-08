Tắt 'đài tiếng nói' suy nghĩ trong đầu

Thế lực đứng đầu giới bán sách Mỹ trước thời Amazon

"The Bookshop: A History of the American Bookstore" mang đến câu chuyện phát triển của giới kinh doanh sách Mỹ trước khi các chuỗi hiệu sách hay Amazon trở nên phổ biến.