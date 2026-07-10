Trong 6 tháng tới, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tập trung xuất bản sách phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Đây là một trong mười nhiệm vụ trọng tâm được NXB Chính trị quốc gia Sự thật nêu ra trong Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra tại NXB ngày 10/7 tại Hà Nội.

Bà Phạm Thị Thinh - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB - phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Bà Phạm Thị Thinh - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB đọc Báo cáo sơ kết tại Hội nghị. Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, NXB biên tập, xuất bản 308 bản thảo, xuất bản trong đó có 263 đầu sách giấy với hơn 5 triệu bản in, cùng 109 đầu sách điện tử và sách nói.

NXB cũng chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức 3 hội thảo khoa học quốc gia, triển khai 15 đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2026. NXB tiếp tục đẩy mạnh dịch và xuất bản các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam bằng các ngôn ngữ nước ngoài, qua đó quảng bá những giá trị tư tưởng, lý luận của Đảng, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Trong 6 tháng tới, NXB tập trung hoàn thành kế hoạch xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, các ngày lễ lớn của đất nước và đẩy nhanh tiến độ các bộ sách, công trình trọng điểm.

Đồng thời, NXB có kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn nghiên cứu với công tác biên tập, xuất bản.