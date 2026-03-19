NXB Chính trị quốc gia Sự thật có thêm Phó tổng biên tập

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - được bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó tổng biên tập.

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bn tổ chức Trung ương, bổ nhiệm nhân sự kiêm giữ chức Phó tổng biên tập Nhà xuất bản đối với ông Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Nhà xuất bản.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Xuân Liết, Phó vụ trưởng Vụ V, Ban tổ chức Trung ương đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật kiêm giữ chức Phó tổng biên tập Nhà xuất bản.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm (bên phải), Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản đối với ông Nguyễn Thái Bình (bên trái). Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết, trong thời gian qua, trên cương vị Phó giám đốc Nhà xuất bản, ông Nguyễn Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác in, phát hành và phát triển hoạt động xuất bản điện tử.

Ông Nguyễn Thái Bình sinh ngày 20/12/1975 tại Hà Nội; là Cử nhân Văn hóa, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó tổng biên tập, ông có hơn 2 năm giữ chức Phó giám đốc Nhà xuất bản, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác in, phát hành sách và chuyển đổi số trong xuất bản.

Trong quá trình công tác, ông đã cùng tập thể lãnh đạo Nhà xuất bản triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác in, phát hành; bảo đảm tiến độ, chất lượng các xuất bản phẩm, nhất là các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị. Công tác phát hành có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại. Hoạt động xuất bản điện tử và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực; công tác bảo vệ bản quyền, phòng, chống in lậu được tăng cường, triển khai hiệu quả.