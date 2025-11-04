Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng sau thông tin 'thanh tra nêu sai phạm'

Tập đoàn Sơn Hải vừa phát thông cáo chính thức, làm rõ thông tin liên quan kết luận thanh tra tại dự án khu nhà ở thương mại 500 tỷ đồng ở Quảng Trị.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang thi công nhà ở để bán trên 51 lô đất. Ảnh: TL.

Tập đoàn Sơn Hải vừa phát thông cáo chính thức phản hồi về thông tin "Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỷ đồng của Tập đoàn Sơn Hải" được nhiều cơ quan báo chí đăng tải những ngày qua.

Trong thông cáo, doanh nghiệp cho biết cần đính chính lại một số thông tin chưa chính xác.

Trước hết, theo Sơn Hải, dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (đoạn từ F325 đến đường Trương Phúc Phấn) là dự án của tỉnh Quảng Trị, và tập đoàn chỉ là nhà đầu tư trúng thầu, chứ không phải "dự án của Tập đoàn Sơn Hải" như một số bài viết đã nêu.

Doanh nghiệp cũng cho hay số tiền nộp thừa được nêu trong kết luận thanh tra là 10,1 triệu đồng, không phải " 10 tỷ đồng " như một số thông tin lan truyền.

Tập đoàn của Chủ tịch Nguyễn Viết Hải cũng khẳng định các thủ tục liên quan đến dự án trước thời điểm đấu thầu là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo tập đoàn, dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thông qua trước khi đấu thầu.

Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thông cáo nêu rõ đây là phần việc do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới thực hiện. Quá trình này diễn ra nhiều lần và đến nay vẫn chưa hoàn tất.

"Mỗi lần Tập đoàn Sơn Hải chuyển tiền đền bù giải phóng mặt bằng đều căn cứ vào đề nghị chuyển tiền của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới. Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Sơn Hải đã chuyển tiền kịp thời, đầy đủ và đúng theo số tiền được đề nghị. Tập đoàn không có quyền kiểm tra tài chính của trung tâm, nên không thể biết được hiện nay Trung tâm chi trả còn dư 10,1 triệu đồng", văn bản do Giám đốc Lê Thanh Hướng ký nêu.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị công bố kết luận thanh tra dự án nêu trên, ghi nhận một số vấn đề trong quá trình thực hiện. Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh Quảng Bình (cũ). Ngoài ra, Tập đoàn Sơn Hải đã chuyển thừa 10,1 triệu đồng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng.

Chia sẻ với Thanh Niên liên quan nội dung này, ông Nguyễn Lương Bình, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị, cho biết việc UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trước khi HĐND tỉnh thông qua là có lý do, vì thời điểm đó Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương, việc chậm thông qua chỉ do phải chờ kỳ họp chính thức của HĐND.

Ông Bình khẳng định đây chỉ là thiếu sót về thủ tục hành chính, không phải vi phạm nghiêm trọng, và nhà đầu tư không vi phạm. Thanh tra chỉ nêu khuyết điểm trong khâu tham mưu của Sở Xây dựng.

Còn về việc chuyển thừa số tiền 10,1 triệu đồng, ông Nguyễn Lương Bình cũng khẳng định không phải vi phạm nghiêm trọng. "Nếu doanh nghiệp chuyển thừa, Ban quản lý phát hiện phải trả lại cho doanh nghiệp hoặc nộp vào ngân sách, đây để nằm yên trong tài khoản của ban là sai", ông nói.

Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông được thực hiện trên khu đất theo quy hoạch tại phường Bắc Lý và xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới cũ (nay là phường Đồng Thuận) do Tập đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng , thời gian thực hiện từ năm 2017 đến 2025.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt; hình thành khu dân cư mới khang trang, hiện đại; đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị.