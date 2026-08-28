Tập đoàn IHG 'đặt cược' tăng trưởng vào Việt Nam

Từ Sa Pa, Đà Lạt đến Cần Giờ, IHG đang mở rộng ra ngoài các thành phố lớn của Việt Nam để tìm dư địa tăng trưởng mới.

Sau 80 năm phát triển và gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, tập đoàn dịch vụ khách sạn đa quốc gia IHG Hotels & Resorts (IHG) đang bước sang giai đoạn mở rộng mới. Thay vì chỉ tập trung vào những trung tâm du lịch nổi tiếng, tập đoàn này đang tìm kiếm cơ hội tại các điểm đến thứ cấp, nơi được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam.

Trong 3-5 năm tới, tập đoàn dự kiến tiếp tục đưa thương hiệu InterContinental tới Phú Thọ, Cần Giờ (TP.HCM), Sa Pa (Lào Cai) và Đà Lạt (Lâm Đồng). IHG cũng đang tìm kiếm cơ hội phát triển tại những thị trường như Hà Nội, TP.HCM (Bình Dương, Hồ Tràm) và Nha Trang.

Tìm tăng trưởng ở những điểm đến mới

Theo ông Vivek Bhalla, Giám đốc điều hành IHG Hotels & Resorts khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc, các thành phố lớn vẫn sẽ là những “điểm neo” quan trọng của thị trường. Tuy nhiên, ngày càng nhiều điểm đến thứ cấp có thể nổi bật hơn khi du khách tìm kiếm những vùng đất mới và trải nghiệm khác biệt.

“Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn tương đối sớm trong hành trình phát triển du lịch”, ông Vivek nhận định.

Theo lãnh đạo IHG, Việt Nam có lợi thế lớn về biển, núi, thung lũng, ẩm thực và văn hóa. Thách thức là kết nối những tài nguyên này thành các trải nghiệm đủ khác biệt để tạo sức hút với du khách quốc tế.

Đây cũng là lý do IHG đang mở rộng tới những địa bàn có đặc trưng rất khác nhau.

Tại InterContinental Thanh Xuân Valley (Phú Thọ), dự án được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng giữa thung lũng, với các căn villa gắn với thiên nhiên. Trong khi đó, Sa Pa và Đà Lạt mở ra dư địa cho nghỉ dưỡng cao cấp tại các điểm đến vùng núi, còn Cần Giờ là hướng đi mới tại khu vực gần TP.HCM.

Từ góc độ kinh doanh, đây là bài toán khác với việc mở khách sạn tại một trung tâm du lịch đã có sẵn dòng khách. Khi bước vào những thị trường mới, các tập đoàn khách sạn cũng phải góp phần tạo ra nhu cầu và định hình sản phẩm du lịch tại điểm đến.

"Các điểm đến thứ cấp có thể đặt ra nhiều thách thức hơn về hạ tầng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào Việt Nam, có thể thấy sự phối hợp rất tích cực giữa khu vực công và tư trong quá trình hoàn thiện này", ông Vivek nói thêm.

Ông Vivek Bhalla, Giám đốc điều hành IHG Hotels & Resorts khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc. Ảnh: IHG.

Vị lãnh đạo doanh nghiệp lấy ví dụ InterContinental là một trong những thương hiệu tiên phong tại Phú Quốc khi đảo ngọc chủ yếu vẫn là một điểm đến phục vụ thị trường nội địa và hạ tầng chưa phát triển như hiện nay.

Qua thời gian, hạ tầng và khả năng tiếp cận đã được cải thiện đáng kể, bao gồm cả kết nối hàng không, và Phú Quốc giờ đây đã trở thành một điểm đến mang tính cửa ngõ.

Không còn là cuộc chơi của riêng InterContinental

Việc mở rộng địa bàn cũng đi cùng chiến lược mở rộng danh mục thương hiệu của IHG tại Việt Nam.

Bên cạnh thương hiệu InterContinental, tập đoàn này đang phát triển các thương hiệu cao cấp như Regent và tìm kiếm cơ hội đưa Kimpton vào thị trường Việt Nam.

Ở phân khúc tầm trung, IHG tiếp tục mở rộng Holiday Inn Express và Garner.

Sự phân tầng này phản ánh một thị trường du lịch đang lớn lên. Khi lượng khách tăng, nhu cầu lưu trú cũng không còn chỉ xoay quanh một nhóm khách cao cấp hoặc một vài thành phố lớn. Các thương hiệu cần có sản phẩm phù hợp với nhiều mức chi tiêu, mục đích chuyến đi và loại hình điểm đến khác nhau.

Một hướng tăng trưởng khác là branded residences (căn hộ thương hiệu). IHG đã có các dự án mang thương hiệu InterContinental và Regent tại Phú Quốc, Hạ Long, đồng thời đang xem xét cơ hội phát triển căn hộ thương hiệu InterContinental tại Sa Pa.

Tập đoàn hiện có hơn 4.500 nhân sự tại Việt Nam, trong đó 95% là người Việt. Theo ông Vivek, đầu tư vào nguồn nhân lực là một phần quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng dài hạn, cùng với việc hợp tác với các đối tác để lựa chọn đúng thương hiệu, đúng điểm đến và đúng thời điểm.

“Chúng tôi nhìn thấy cơ hội phát triển phân khúc bất động sản thương hiệu thông qua InterContinental và Regent, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng ở phân khúc tầm trung với Holiday Inn Express và Garner, đồng thời từng bước giới thiệu các thương hiệu mới như Kimpton và Staybridge Suites đến thị trường Việt Nam”, ông Vivek cho biết.

Với IHG, các thành phố lớn vẫn là nền tảng, nhưng những điểm đến mới đang trở thành phần quan trọng hơn trong chiến lược tăng trưởng.

Từ Sa Pa, Đà Lạt, Cần Giờ đến Phú Thọ, tập đoàn đang đặt cược vào một bản đồ du lịch Việt Nam rộng hơn, nơi phân khúc khách sạn hạng sang không còn chỉ tập trung ở những “thủ phủ” quen thuộc.