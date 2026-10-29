Tập đoàn bầu Thiện đề xuất làm tổ hợp năng lượng 450.000 tỷ tại Lai Châu

Tập đoàn Xuân Thiện vừa có đề xuất đầu tư tổ hợp năng lượng tổng công suất 23.400 MW tại Lai Châu, với tổng vốn dự kiến khoảng 450.000 tỷ đồng.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, chiều 28/10, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh để nghe báo cáo đề xuất nghiên cứu đầu tư tổ hợp thủy điện tích năng, điện mặt trời và lưới điện truyền tải của CTCP Tập đoàn Xuân Thiện.

Theo đề xuất, tổ hợp gồm dự án thủy điện tích năng Tô Y Phìn công suất 6.400 MW và 9 dự án điện mặt trời với tổng công suất 17.000 MW, kết hợp hệ thống trạm biến áp và đường dây truyền tải điện 500 kV. Tổng công suất nguồn điện dự kiến đạt 23.400 MW, với tổng vốn đầu tư khoảng 450.000 tỷ đồng .

Trong đó, thủy điện tích năng Tô Y Phìn dự kiến triển khai tại phường Đoàn Kết và xã Sin Suối Hồ, chia làm hai giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035, mỗi giai đoạn 3.200 MW.

Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh để nghe báo cáo đề xuất nghiên cứu đầu tư tổ hợp thủy điện tích năng, điện mặt trời và lưới điện truyền tải của Tập đoàn Xuân Thiện. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu.

Với điện mặt trời, giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp đề xuất 4 dự án gồm Phong Thổ 1 (1.700 MW), Phong Thổ 2 (1.400 MW), Nậm Cuổi (2.400 MW) và Nậm Sỏ (2.000 MW).

Giai đoạn 2031-2035, 5 dự án tiếp theo được nghiên cứu gồm Tà Tổng (2.600 MW), Mường Tè (2.600 MW), Nậm Hàng (1.300 MW), Hua Bum (1.500 MW) và Pa Tần (1.500 MW).

Các dự án dự kiến phân bố tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, kết nối với hệ thống trạm biến áp và đường dây 500 kV nhằm bảo đảm đồng bộ giữa nguồn phát điện và hạ tầng truyền tải.

Về quy hoạch, Đảng ủy UBND tỉnh đánh giá đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện phù hợp với định hướng khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của Lai Châu. Nếu được triển khai, dự án được kỳ vọng thu hút nguồn vốn lớn, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, do công suất đề xuất lớn hơn đáng kể so với quy hoạch hiện hành, các dự án cần được cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch điện quốc gia trước khi triển khai.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh việc nghiên cứu đầu tư tổ hợp năng lượng là nội dung mang tính động lực, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70. Qua đó, góp phần khai thác tiềm năng phát triển năng lượng của Lai Châu, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia…

Ông Ngân đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp rà soát đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện, đánh giá tính khả thi và mức độ phù hợp với các quy hoạch hiện hành, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch… Tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư để dự án nhanh chóng được triển khai trên địa bàn.

Bên cạnh đề xuất tại Lai Châu, thời gian gần đây, Tập đoàn Xuân Thiện còn đề xuất triển khai nhiều dự án quy mô lớn khác. Vào đầu năm nay, tập đoàn đã đề xuất đầu tư tổ hợp cảng nước sâu, công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng tại TP Cần Thơ.

Theo đề xuất, tổ hợp có hạt nhân là dự án lấn biển, với tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng , thời gian thực hiện 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển.

Khi đi vào hoạt động ổn định, tổ hợp dự kiến đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách, tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương. Qua đó, dự án góp phần đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển và dẫn dắt cả vùng…

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện, cho rằng nếu được triển khai, tổ hợp sẽ tạo bước ngoặt phát triển không chỉ cho TP Cần Thơ mà còn cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tập đoàn Xuân Thiện do doanh nhân Nguyễn Văn Thiện (tức bầu Thiện) dẫn dắt. Ông Thiện là con trai cả của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập của Tập đoàn Xuân Thành. Ông nổi tiếng với khả năng chèo lái doanh nghiệp trong kinh doanh, cũng như những đóng góp cho thể thao Nam Định (cũ), nay là Ninh Bình.

Tập đoàn Xuân Thiện hiện đặt trụ sở tại Ninh Bình, được thành lập từ những năm 2000, với hệ sinh thái gồm nhiều công ty thành viên. Doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đã triển khai hàng loạt dự án đầu tư quy mô lớn cả trong và ngoài nước.