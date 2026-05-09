Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tăng trưởng thương mại của Trung Quốc vượt xa dự báo

  • Thứ bảy, 9/5/2026 19:41 (GMT+7)
  • 19:41 9/5/2026

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo bất chấp xung đột Trung Đông và những bất ổn đang bao trùm kinh tế toàn cầu hiện nay.​

thuong mai Trung Quoc anh 1

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN.

Dữ liệu mới do Tổng cục Hải quan công bố ngày 9/5 cho thấy, thương mại của Trung Quốc đã tăng trưởng vượt dự kiến trong tháng trước, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông và đảo ngược xu hướng giảm xuất khẩu sang Mỹ.

Xuất khẩu từ cường quốc sản xuất này trong tháng 4 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng này vượt xa dự báo 8,4% của Bloomberg dựa trên khảo sát các nhà kinh tế, và cũng cải thiện đáng kể so với mức tăng 2,5% trong tháng 3.

Thương mại bùng nổ đã trở thành động lực quan trọng trong những năm gần đây khi nền kinh tế trong nước trì trệ, với chi tiêu chậm chạp và cuộc khủng hoảng nợ dai dẳng trong lĩnh vực bất động sản đang cản trở hoạt động kinh tế.

Xung đột nổ ra tại Trung Đông vào cuối tháng 2 đã gây ra những rủi ro mới cho nền kinh tế Trung Quốc, mặc dù thương mại của nước này cho đến nay vẫn đang vượt qua được những gián đoạn.

thuong mai Trung Quoc anh 2

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN.

Các nhà phân tích cho rằng nguồn cung năng lượng đa dạng giúp Trung Quốc tránh được những cú sốc tức thời do xung đột, mặc dù bất kỳ sự giảm tốc nào của kinh tế toàn cầu cuối cùng cũng sẽ làm suy yếu nhu cầu xuất khẩu của nước này.

Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran mong manh, các nhà quan sát đang chờ đợi cuộc gặp quan trọng tại Bắc Kinh vào tuần tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 đã bị trì hoãn do chiến sự ở Trung Đông.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt thặng dư thương mại kỷ lục ở mức khoảng 1.200 tỷ USD trong năm ngoái. Đối với ông Trump, sự mất cân bằng trong quan hệ thương mại giữa hai nước từ lâu đã là một điểm bất cập lớn.

Trước thềm cuộc họp quan trọng, số liệu mới cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 4 tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự phục hồi tăng trưởng sau khi giảm mạnh 26,5% trong tháng 3.

Xuất khẩu của nước này sang Mỹ giảm tổng cộng 11% trong cả tháng 1 và tháng 2 năm nay.

Dữ liệu chính thức được công bố vào tháng 4 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 5,0% trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự đoán của giới chuyên gia.

thuong mai Trung Quoc anh 3

Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN.

Các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát trước đó đã dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1-3 sẽ tăng trưởng ở mức 4,8%. Kết quả thực tế 5,0% cho thấy sự khởi sắc đáng kể so với mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua là 4,5% được ghi nhận vào quý IV/2025.

So với quý trước đó, GDP của Trung Quốc đã tăng trưởng 1,3% trong quý I, khớp với các dự báo đưa ra và nhỉnh hơn một chút so với mức tăng 1,2% của quý trước đó.

Trước đó, GDP của Trung Quốc trong năm 2025 đạt 140.187,9 tỷ NDT (tương đương khoảng 20.084,2 tỷ USD), tăng 5% so với năm 2024. Kết quả này đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Trong khi đó, theo giới phân tích, nguyên nhân quan trọng khiến nhiều doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất tại Trung Quốc là do nước này vẫn giữ lợi thế lớn về chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, năng lực sản xuất quy mô lớn và giá thành cạnh tranh.

Dù xuất khẩu sang Mỹ giảm 20%, xuất khẩu của Trung Quốc sang nhiều khu vực khác vẫn tăng mạnh, gồm châu Phi tăng 25,8%, Đông Nam Á tăng 13,4%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 8,4% và Mỹ Latinh tăng 7,4%.

Giới phân tích cũng cho rằng lợi thế chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và vai trò thống lĩnh trong một số nguyên liệu chiến lược như đất hiếm tiếp tục giúp Trung Quốc duy trì sức hút với các doanh nghiệp sản xuất.

Đây là nguyên liệu quan trọng đối với ngành bán dẫn và quốc phòng, trong khi nhiều doanh nghiệp toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Geely trở thành hãng xe Trung Quốc đầu tiên xuất khẩu EV sang Canada

Geely mở đường cho xe điện Trung Quốc vào Canada khi xuất khẩu lô Lotus Eletre đầu tiên, tận dụng hạn ngạch thuế ưu đãi mới 6,1%.

17:08 9/5/2026

Thuế quan 10% của ông Trump bị tuyên 'bất hợp pháp'

Tòa án Thương mại Mỹ vừa tuyên bố mức thuế quan tạm thời 10% là bất hợp pháp. Tuy nhiên, phạm vi của pháp lệnh này được đánh giá là hạn chế.

19:31 8/5/2026

Châu Âu cuống cuồng 'chốt deal' để tránh thuế quan từ Tổng thống Trump

Bị Tổng thống Trump dọa áp thuế tới 25%, Liên minh châu Âu đang gấp rút hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ nhằm tránh một cú sốc lớn cho ngành công nghiệp ôtô.

18:35 5/5/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

https://www.vietnamplus.vn/tang-truong-thuong-mai-cua-trung-quoc-vuot-xa-du-bao-post1109518.vnp

Lê Minh/Vietnam+

thương mại Trung Quốc Donald Trump trung quốc tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuất khẩu trung quốc

    Đọc tiếp

    Hai doanh nghiep dau moi xang dau bi phat hinh anh

    Hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt

    29 phút trước 17:04 11/5/2026

    0

    Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do không bảo đảm mức dự trữ xăng bắt buộc và các vi phạm khác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý