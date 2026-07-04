Tăng trưởng 6 tháng không đạt mục tiêu, Bộ Tài chính nói gì?

Theo Bộ Tài chính, GDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 8,18%, cao nhất từ trước đến nay. Dù vậy, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức khi tăng trưởng còn thấp hơn mục tiêu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng 4/7, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên hầu hết lĩnh vực và là điểm sáng của khu vực cũng như thế giới.

Nhiều con số ấn tượng

Theo Bộ Tài chính, GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, đưa mức tăng trưởng 6 tháng lên khoảng 8,18%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đóng góp hơn 88% vào tăng trưởng.

Có 9 địa phương ghi nhận mức tăng trưởng hai con số; Hà Nội và TP.HCM cải thiện tích cực hơn so với thời điểm tháng 5. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 169.800, tăng 11% so với cùng kỳ và cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về phía cầu, tiêu dùng quý II tăng gần 14%, lũy kế 6 tháng tăng khoảng 13%. Khách quốc tế đạt mức kỷ lục 12,25 triệu lượt, tăng khoảng 15%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng , tăng gần 13%.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi vốn FDI đăng ký đạt trên 34,6 tỷ USD , tăng 61%; vốn FDI thực hiện đạt hơn 13 tỷ USD , tăng 11%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng ước đạt 550 tỷ USD , tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 266 tỷ USD , tăng 21%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2022.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát và an ninh năng lượng được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước; bình quân 6 tháng tăng 4,38%, vẫn trong mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm.

Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng , bằng 62% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm thuế, phí ước khoảng 89.000 tỷ đồng .

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được cải thiện. Riêng tháng 6 đạt gần 137.600 tỷ đồng ; lũy kế 6 tháng đạt gần 357.000 tỷ đồng , tương đương 35,5% kế hoạch.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ, ngoại hối và tỷ giá cơ bản ổn định. Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đối ngoại, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và an sinh xã hộ... tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh.

Tăng trưởng GDP 6 tháng mặc dù cao nhất từ trước tới nay, tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính cho biết vẫn thấp hơn 1,52% so với mục tiêu, tạo áp lực lớn lên những tháng cuối năm. Tiêu dùng tăng thấp hơn cùng kỳ.

GDP thấp hơn mục tiêu đề ra, tạo áp lực cuối năm

Mức tăng trưởng GDP 6 tháng dù cao nhất từ trước đến nay, song Bộ trưởng Tài chính cho biết con số này vẫn thấp hơn khoảng 1,52 điểm % so với mục tiêu đề ra, tạo áp lực lớn cho 6 tháng cuối năm. Tiêu dùng tăng thấp hơn cùng kỳ; giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, nhất là đối với các dự án khoa học - công nghệ.

Ngoài ra, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng thiếu, thừa lao động cục bộ vẫn xảy ra tại một số địa phương.

Bộ Tài chính cho rằng mục tiêu tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm rất cao nhưng vẫn có nhiều yếu tố thuận lợi, như giá dầu thế giới giảm, Trung ương và Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 18 cùng 10 nghị quyết đột phá; nhiều điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đã cơ bản được tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168 và 169 với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tham mưu điều hành theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phát triển sâu rộng thị trường chứng khoán.

Các bộ, địa phương tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả thực chất; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn cho đầu tư và an sinh xã hội.

Bộ Xây dựng được yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng cơ chế điều phối liên vùng trong quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng, bảo đảm phục vụ các dự án đầu tư công, nhất là công trình trọng điểm quốc gia.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, tỷ giá, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, ưu tiên vốn cho sản xuất - kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng.

Về quản lý giá cả, thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng, các bộ, cơ quan liên quan tăng cường quản lý giá cả, thị trường; chủ động các giải pháp điều hành giá điện, xăng dầu, y tế, giáo dục... để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, trục lợi và tăng giá bất hợp lý trong khi giá xăng, dầu trong nước đã giảm.

Trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp lớn, các địa phương kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, dự án, nhất là các dự án đầu tư, vận hành, mở rộng, tạo năng lực sản xuất mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tập trung thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa gắn với kích cầu tiêu dùng trong nước...