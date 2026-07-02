Tăng Thanh Hà: 'Tôi áp lực, lo lắng khi đóng Hoàng hậu Nam Phương'

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Hoàng hậu cuối cùng - dự án điện ảnh được giới chuyên môn, khán giả mộ điệu điện ảnh quan tâm, chính thức ra mắt dàn diễn viên vào chiều 2/7. Trong đó, Tăng Thanh Hà đóng vai Hoàng hậu Nam Phương. Ma Ran Đô đảm nhận vai vua Bảo Đại. Diễn viên Trâm Anh được chọn vào vai Lý Lệ Hà.
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Ma Ran Đô lịch lãm trong bộ suit. Nam diễn viên chia sẻ anh tăng 14 kg để có thể phù hợp với vai vua Bảo Đại. Thời gian qua, anh tập trung hoàn toàn cho dự án Hoàng hậu cuối cùng. Áp lực lớn nhất của nam diễn viên ở dự án này là phải lột tả phong thái của vua Bảo Đại.
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"Tôi bất ngờ khi biết thông tin đóng chung với chị Tăng Thanh Hà. Ngày đầu tiên làm việc, tôi rất nghiêm túc. Sau này, khi hợp tác chung, quan sát, tôi thấy chị rất chuyên nghiệp, không bao giờ đi trễ. Tôi chưa thấy ai kỹ càng và biết lắng nghe bạn diễn như chị. Tôi hãnh diện khi được làm việc với chị", anh chia sẻ về đàn chị Tăng Thanh Hà.
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Tăng Thanh Hà là ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau 13 năm. Tăng Thanh Hà nói cô cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định đồng ý tham gia Hoàng hậu cuối cùng. "Khi nhận vai diễn này, tôi lo lắng, áp lực. Nhưng sau đó, tôi đã rất nỗ lực, chân thành để có thể hiểu cảm xúc nhân vật một cách chân thực, gần gũi nhất. Điều khó nhất với tôi trong dự án này ở những cảnh cảm xúc kìm nén, không được nói ra. Đằng sau vẻ điềm tĩnh là thế giới cảm xúc giằng xé. Suốt thời gian dài tiền kỳ, tôi đã nói chuyện với đạo diễn nhiều để phân tích nhân vật, tìm ra lý do, động cơ đằng sau những lời nói, thoại, nội tâm nhân vật. Khi chạm vào thế giới nội tâm đó, tôi mới chuyển tải được cảm xúc của nhân vật", cô chia sẻ.
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"Ngọc nữ" màn ảnh Việt kể đây là lần đầu đóng chung với bạn diễn kém 11 tuổi. Cả hai sau đó nói chuyện, trao đổi và thảo luận về nhân vật. Tăng Thanh Hà nói may mắn khi Ma Ran Đô rất kiên nhẫn với cô. "Tôi nghĩ rằng có thể bên ngoài, mình và Ma Ran Đô chênh lệch tuổi tác nhưng trong điện ảnh lại khác. Diễn viên còn có hóa trang, cảm xúc, bối cảnh, câu chuyện, rất thú vị. Tôi tin rằng khi khán giả bước vào câu chuyện, họ sẽ không quan tâm đến sự chênh lệch tuổi tác của diễn viên nữa".
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Diễn viên Trâm Anh đảm nhận vai diễn Lý Lệ Hà. Cô chia sẻ bản thân rất áp lực với nhân vật và dự án Hoàng hậu cuối cùng.
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Hoàng hậu cuối cùng khởi quay ngày 20/3, bối cảnh chính diễn ra tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế. Tác phẩm lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng đế Bảo Đại. Theo đại diện nhà sản xuất, trong quá trình ghi hình ở các di tích lịch sử, từng thành viên trong ê-kíp đều cẩn trọng, kỹ lưỡng để bảo vệ, gìn giữ di sản văn hóa. Họ cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của UBND TP Huế khi quay tại các quần thể di tích.
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Dàn diễn viên nhí trong phim. Hoàng hậu cuối cùng dự kiến phát hành vào ngày 5/3/2027.
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