Tăng cường phối hợp báo chí - xuất bản với tuyên truyền Văn kiện Đảng

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu định hướng tăng cường sự phối hợp giữa báo chí và xuất bản, tạo thành mũi nhọn song hành tuyên truyền Văn kiện.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” tại Hà Nội, chiều 17/6.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, khẳng định, trong suốt hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là một lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tại Hội thảo, các tham luận đã đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như năng lực dự báo và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa thật sắc bén; phương thức tuyên truyền đôi khi còn khô cứng; ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều; thiếu đội ngũ chuyên sâu về báo chí chính luận; sự phối hợp giữa báo chí với các cơ quan nghiên cứu lý luận và tuyên giáo có thời điểm chưa thật chặt chẽ.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu kết luận Hội thảo. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh một số định hướng lớn và giải pháp trọng tâm nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí cách mạng trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV trong thời gian tới.

Thứ nhất, phát huy vai trò xuyên suốt của báo chí cách mạng, tập trung cao độ cho nhiệm vụ đưa Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Thứ hai, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền Văn kiện gắn với chuyển đổi số toàn diện.

Thứ ba, chú trọng xây dựng đội ngũ “Nhà báo - Nhà lý luận - Nhà tuyên giáo hiện đại”.

Thứ tư, tăng cường sự phối hợp giữa báo chí và xuất bản, tạo thành mũi nhọn song hành tuyên truyền Văn kiện.

Thứ năm, đẩy mạnh thông tin đối ngoại, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, tầm nhìn, định hướng và thành tựu phát triển của Việt Nam ra thế giới.