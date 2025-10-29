Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tận thấy cơ ngơi của đại gia 'cà phê giả' vừa bị tạm giữ hình sự

  • Thứ tư, 29/10/2025 11:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vụ việc đối tượng Võ Minh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai - bị tạm giữ hình sự để điều tra về việc sản xuất cà phê giả được dư luận, người tiêu dùng quan tâm.

ca phe gia, hang gia, lam gia anh 1

Kho xưởng sản xuất của Công TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai tại 278 Trường Sa, xã Gào.

ca phe gia, hang gia, lam gia anh 2

Kho xưởng của công ty này được làm quy mô, bài bản.

ca phe gia, hang gia, lam gia anh 3

Kho xưởng có lắp đặt cân ôtô, hệ thống camera.

ca phe gia, hang gia, lam gia anh 4

Rác thải phía sau kho xưởng.
ca phe gia, hang gia, lam gia anh 5

Ghi nhận của phóng viên ngày 28/10, có một số người, xe tải ở kho xưởng của công ty.

ca phe gia, hang gia, lam gia anh 6

Kho xưởng trên diện tích hàng nghìn m2, sát với rừng thông.

ca phe gia, hang gia, lam gia anh 7

Nơi làm việc của Võ Minh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai, tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú), cách kho xưởng chừng 7 km.

ca phe gia, hang gia, lam gia anh 8

ca phe gia, hang gia, lam gia anh 9

Bên trong căn nhà là những cây cảnh giá trị.

ca phe gia, hang gia, lam gia anh 10

Ngày 24/10, lực lượng chức năng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại phường Hội Phú. Ảnh: Nông Hoà.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng (SN 1978, trú phường Hội Phú, Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai), kho xưởng sản xuất tại số 278 đường Trường Sa (xã Gào) để điều tra về việc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tại cơ sản xuất, tổ công tác phát hiện Công TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai có dấu hiệu sản xuất cà phê giả, tuồn ra thị trường tiêu thụ. Qua khám xét, công an thu gần 5 tấn cà phê giả và 4,5 tấn nguyên liệu. Cà phê thành phẩm được đóng gói mang nhãn hiệu “Cà phê Thành Khôi”.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thông tin, kết quả giám định cho thấy hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Nguyên Phát Gia Lai chỉ đạt 0,3%, thấp hơn mức tối thiểu cho phép theo tiêu chuẩn chất lượng là 0,7%. Các đối tượng đã mua đậu nành về xay, trộn caramen (đường nấu đen) và lượng nhỏ cà phê để tạo ra cà phê giả, kém chất lượng rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường. Cơ quan công an đang giám định chất caramen này để xác định có nguy cơ gây ung thư hay không.

https://tienphong.vn/tan-thay-co-ngoi-cua-dai-gia-ca-phe-gia-vua-bi-tam-giu-hinh-su-post1791159.tpo

Theo Tiền Lê/Tiền Phong

cà phê giả hàng giả làm giả Gia Lai Nguyên Phát Gia Lai cà phê

