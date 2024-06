Tân Hoa hậu Alabama bị bắt nạt trực tuyến sau một bức ảnh

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Alabama tại cuộc thi sắc đẹp National American Miss 2024, Sara Milliken phải đối mặt với vấn nạn miệt thị ngoại hình gay gắt trên mạng xã hội.

Bức ảnh khiến cả phóng viên Summer Poole của WKRG-TV và tân Hoa hậu Sara Milliken bị bắt nạt trực tuyến. Ảnh: Summer Poole.

Bức ảnh hậu trường chụp phóng viên truyền hình Summer Poole của WKRG-TV và tân Hoa hậu Sara Milliken (23 tuổi, sống ở Atmore, Mỹ) tại studio News 5 hôm 6/6 đã thu hút 1 triệu người xem cùng hơn 2.000 bình luận, theo thống kê của Facebook Insights.

Bên cạnh những lời chúc mừng và khen ngợi chân thành, không ít người lại quay sang chỉ trích quyết định trao vương miện cho Milliken của National American Miss.

"Đây là nỗi xấu hổ của bang Alabama", một tài khoản bình luận ác ý.

Tài khoản Scott Eckles viết: "Hoàn toàn tốt khi nói Milliken xinh đẹp, nhưng hãy thành thật với chính mình rằng cô ấy trông không khỏe mạnh. Đây có thể là 'cú tát' với những cô gái trẻ đã làm việc chăm chỉ, duy trì chế độ ăn kiêng để thực sự trở thành nữ hoàng sắc đẹp".

Hàng trăm bình luận khác xúc phạm Milliken nghiêm trọng hơn thế, chẳng hạn mỉa mai cô với danh xưng "(M)iss Jack in the Box" (từ gốc: Jack in the Box - hộp hình nộm).

Milliken được trao vương miện Hoa hậu Alabama tại cuộc thi sắc đẹp National American Miss 2024. Ảnh: WKRG.

"Mũi rìu" dư luận tấn công cả phóng viên Summer Poole khi họ nghĩ cô đã đảo ngược các tiêu chuẩn sắc đẹp và đưa tin về kết quả cuộc thi khiến bang Alabama bị chế giễu, theo WKRG.

Sự công kích ngày càng quá đáng, thậm chí nhắm vào ngoại hình của Poole, buộc cô hạn chế bình luận trên Facebook. WKRG-TV cũng đưa ra quyết định tương tự đối với các bài đăng liên quan đến Milliken.

Nhưng cư dân mạng không buông tha cho họ. “Việc xóa hay kiểm duyệt các bình luận là cách hành xử thiếu chín chắn. Người dân Mỹ có quyền tự do ngôn luận", người dùng Matthew Barner bày tỏ.

Trên thực tế, Poole và WKRG-TV đã thực hiện biện pháp kiểm duyệt bình luận để giảm thiểu tác hại. Trước kia, WKRG-TV hiếm khi hạn chế cư dân mạng thảo luận trong phần bình luận bên dưới các bài đăng, song câu chuyện bị đẩy đi quá xa và biến thành công kích cá nhân đã dẫn đến quyết định trên.

“Chúng tôi đưa tin hàng ngày về nhiều chủ đề, ý tưởng khác nhau nên luôn đón nhận góc nhìn đa chiều của người xem. Chúng tôi lắng nghe, tương tác một cách tôn trọng và mong mọi người cư xử tương tự", ông Gene Kirkconnell, giám đốc tin tức của đài WKRG-TV, nói.

Tân Hoa hậu Alabama Sara Milliken. Ảnh: Sara Milliken.

Về phần mình, tân Hoa hậu Alabama cho biết những lời nhận xét gay gắt ban đầu khiến cô khó chịu, nhưng cô chỉ "mất khoảng 5 phút" để vượt qua.

Lượng người theo dõi Milliken cũng tăng chóng mặt sau sự việc. Cô còn nhận được đề nghị tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp tiếp theo, bao gồm váy, trang sức và các sản phẩm trị giá hàng nghìn USD khác.

Milliken đã có thể đối mặt với phản ứng gay gắt trước chiến thắng của mình, nhưng không phải nạn nhân của vấn nạn bạo lực qua mạng nào cũng có thể vững vàng được như vậy.

Nhân đây, cô muốn nhắn nhủ đến những kẻ bắt nạt trực tuyến: “Lời nói của họ có thể gây tổn thương kể cả khi nó xuất hiện online. Mọi thứ bạn gõ trên màn hình đều để lại ấn tượng lâu dài trong lòng người khác, nghiêm trọng hơn là khiến họ tự hủy hoại bản thân. Vì thế, giáo dục mọi người về tác động của lời nói là một cách để biến điều tiêu cực thành tích cực".

Khát khao chinh phục danh hiệu Hoa hậu Alabama trong cuộc thi National American Miss của Sara Milliken đã bắt đầu từ 8 năm trước.

Sau 3 lần ứng tuyển, Milliken may mắn giành vé tham dự National American Miss 2024, liên tục gây ấn tượng khi tiến vào top 10, top 5 cuộc thi cấp bang và cuối cùng giành chiến thắng với ngôi vị cao nhất.

Milliken cho rằng sự kiên trì của ứng cử viên "ngoại cỡ" như mình đã được đền đáp xứng đáng. "Bất kể đến từ đâu hay cơ thể trông như thế nào, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình quyết tâm", cô nói trong một cuộc phỏng vấn với WKRG.

Cuộc thi National American Miss nhằm mục đích nuôi dưỡng "hình ảnh bản thân tích cực bằng cách đề cao vẻ đẹp tự nhiên từ bên trong". Thí sinh sẽ chia sẻ về ước mơ, niềm hy vọng của họ trong một cuộc phỏng vấn cá nhân, sau đó gặp gỡ hội đồng tuyển chọn, giới thiệu bản thân trên sân khấu với khán giả, chuẩn bị sơ yếu lý lịch và tham gia hoạt động tình nguyện của cộng đồng, theo trang web cuộc thi.