Tân HLV tuyển Indonesia lộ diện

Bóng đá Indonesia đang đứng trước khả năng đón nhận bước ngoặt lớn trên băng ghế huấn luyện.

John Herdman có thể dẫn dắt tuyển Indonesia.

Dù Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chưa đưa ra thông báo chính thức, hàng loạt nguồn tin trong nước tiết lộ ông John Herdman nhiều khả năng trở thành tân HLV của đội tuyển quốc gia Indonesia.

Trước đó, ông Herdman từng được xem là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Jamaica, vị trí vốn đang bỏ trống. Tuy nhiên, nhà cầm quân 49 tuổi được cho là đã ưu tiên cơ hội dẫn dắt đội tuyển Indonesia, qua đó khiến cán cân lựa chọn nghiêng về phía Đông Nam Á.

Quyết định này phản ánh sức hút ngày càng lớn của bóng đá Indonesia, trong bối cảnh quốc gia này đang đầu tư mạnh mẽ cho mục tiêu vươn tầm châu lục.

Indonesia đánh giá cao ông Herdman.

Dù PSSI vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa công bố quyết định cuối cùng, một ủy viên Ban Chấp hành PSSI xác nhận trong buổi họp báo gần đây rằng ông Herdman nằm trong nhóm ứng viên đang được xem xét một cách nghiêm túc. Phát biểu này được giới truyền thông đánh giá là tín hiệu quan trọng, cho thấy quá trình đàm phán giữa hai bên có thể đã bước sang giai đoạn then chốt.

Herdman là cái tên không xa lạ với bóng đá quốc tế. Ông từng tạo dựng dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn dắt đội tuyển nữ Canada giành nhiều thành tích đáng kể, trước khi chuyển sang huấn luyện đội tuyển nam Canada và giúp đội bóng này giành vé dự World Cup 2022.

Phong cách huấn luyện hiện đại, đề cao kỷ luật chiến thuật và tinh thần tập thể của ông Herdman được xem là phù hợp với một đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa và tái cấu trúc như Indonesia.

Việc bổ nhiệm một HLV có kinh nghiệm dự World Cup như ông Herdman được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia nâng tầm cả về chuyên môn lẫn tư duy thi đấu trong thời gian tới.

Năm bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Indonesia Chiều tối 14/12, tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Indonesia với tỷ số 5-0 ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.