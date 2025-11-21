Tân HLV tuyển Indonesia lộ diện

Sáng 21/11, chiến lược gia người Uzbekistan, Timur Kapadze, có mặt tại Jakarta trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sắp công bố thuyền trưởng mới.

Thành công với bóng đá Uzbekistan giúp HLV Kapadze được nhiều đội bóng quan tâm.

Theo Bola, HLV Kapadze gần như là thuyền trưởng mới của tuyển quốc gia Indonesia. Chiến lược gia người Uzbekistan có mặt tại Jakarta, và dự kiến ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với PSSI.

Đầu tháng này, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, nhấn mạnh tuyển Indonesia cần một HLV hiểu bóng đá châu Á, biết cách tích hợp cầu thủ nhập tịch và xây dựng nền tảng dài hạn.

Ông Thohir tiết lộ PSSI đã phỏng vấn các ứng viên từ châu Âu, châu Á và có thể châu Phi, tập trung vào những HLV có kinh nghiệm quốc tế và khả năng làm việc với cầu thủ đa văn hóa.

HLV Kapadze là ứng viên được đánh giá cao, dựa trên thành tích ấn tượng cùng đội tuyển Uzbekistan. Ông là người đứng sau chiến công lịch sử khi giúp đội nhà lần đầu tiên giành vé tham dự VCK World Cup 2026.

Sau khi Uzebkistan có vé đến sân chơi World Cup, Liên đoàn Bóng đá nước này gây bất ngờ khi bổ nhiệm cựu trung vệ Fabio Cannavaro làm HLV trưởng và chuyển ông Kapadze xuống làm trợ lý.

HLV Kapadze đến sân bay ở Jakarta.

Chính vì vậy, HLV 44 tuổi quyết định từ chức và tìm bến đỗ mới. HLV Kapadze cũng được đánh giá cao với khả năng xây dựng một tập thể gắn kết, có mối quan hệ tốt với các cầu thủ trẻ, yếu tố phù hợp với chiến lược trẻ hóa và nhập tịch của Indonesia.

PSSI dự kiến công bố danh tính tân HLV tuyển Indonesia ngay trong tuần này. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn kiêm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Erick Thohir chịu áp lực lớn phải sớm tìm ra huấn luyện viên ngoại quốc mới, phù hợp với đội tuyển.

Thất bại tại vòng loại World Cup 2026 không chỉ dẫn đến sự ra đi của Kluivert mà còn làm dấy lên chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn, với nhiều ý kiến cho rằng PSSI đã sai khi sa thải Shin Tae-yong, HLV đưa Indonesia vào vòng loại thứ ba lần đầu tiên trong lịch sử.