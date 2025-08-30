Tân binh tạo địa chấn ở Serie A

Cremonese trở thành đội thăng hạng đầu tiên sau 13 năm, thắng hai trận mở màn tại Serie A sau khi hạ gục Sassuolo 3-2 rạng sáng 30/8.

Cremonese là bất ngờ lớn tại Serie A đầu mùa.

Ở vòng 2 Serie A 2025/26, Cremonese ghi dấu ấn lịch sử tại Serie A bằng chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Sassuolo trên sân nhà. Trận đấu tại Stadio Giovanni Zini chứng kiến Cremonese thể hiện sức mạnh ngay trong hiệp một khi sớm dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, Sassuolo vùng lên và gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, khoảnh khắc quyết định đến ở phút 93, khi tiền đạo vào sân thay người Manuel De Luca ghi bàn thắng trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 3-2 cho Cremonese.

Đây là lần đầu tiên một đội thăng hạng toàn thắng ở 2 vòng đầu Serie A, kể từ khi Sampdoria làm được điều này vào năm 2012. Trước đó, ở vòng 1, Cremonese làm nên địa chấn với chiến thắng 2-1 trước AC Milan ngay tại San Siro.

Chiến thắng trước Sassuolo giúp Cremonese tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Thành tích này còn ấn tượng hơn nữa khi Cremonese từng phải trải qua nhiều năm vắng bóng ở giải đấu cao nhất Italy.

Corriere dello Sport cho biết Cremonese cũng gần như hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền đạo kỳ cựu Jamie Vardy. Chân sút 38 tuổi hứa hẹn sẽ khiến Cremonese mạnh hơn, và trở thành "ngựa ô" thú vị ở Serie A mùa này.